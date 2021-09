La Lazio se reprend, West Ham et Leverkusen font le plein

Battue en ouverture par Galatasaray, la Lazio s'est parfaitement relancée en disposant du Lokomotiv Moscou. Le Bayer Leverkusen et le Betis Séville s'imposent comme les patrons du groupe G, pendant que West Ham a également enchaîné contre le Rapid Vienne. Tour d'horizon de cette belle soirée européenne.

Buts : Bašić (13e) et Patric (38e)

But : Kanga (64e)

Expulsion : Cicinho (77e) pour Razgrad

Buts : Galeno (55e, SP et 90e+5) et Horta (62e) pour Braga // Evander (19e, SP) pour Midtjylland

Buts : Hincapie (25e), Wirtz (35e), Alario (58e, SP) et Adli (90e+4)

Buts : Uzuni (44e) pour Ferencváros // Fekir (17e), Wingo (75e, CSC) et Tello (90e+5) pour le Bétis

Buts : Ivanusec (10e) et Petković (45ee+3, SP et 67e, SP)

Expulsion : Muñoz (65e) pour Genk

Buts : Rice (29e) et Benrahma (90e+4)



Résultats et classement de la Ligue Europa



Par Tom Binet

Dans le groupe E, pendant que l'OM ferraillait avec Galatasaray dans un Vélodrome bouillant, la Lazio n'a pas vraiment eu les mêmes sentiments avec le Lokomotiv Moscou, mené d'entrée sur une tête gagnante de Basic à la suite d'un centre de Pedro. Plein d'opportunisme sur corner, c'est Patric qui double la mise (2-0) et la formation italienne remporte son premier succès cette saison en Ligue Europa, deux semaines après sa défaite surprise en ouverture contre les Turcs.Plus à l'est, Nabil Fekir pensait avoir parfaitement lancé les siens après une superbe prise de balle en pleine surface pour conclure de près. Mais c'était compter sans une perte de balle de Pezella, qui permet à Uzuni de ramener les Hongrois dans le match juste avant la pause, malgré la grosse domination espagnole. Des Andalous qui s'imposent finalement logiquement – bien qu'avec beaucoup de réussite – grâce à un coup de billard sur corner, avant une dernière percée gagnante de Tello (3-1). Un groupe G dans lequel Leverkusen a également fait le plein, en patron sur la pelouse de Celtic Park. Une récupération audacieuse de Bakker pour offrir l'ouverture du score à Hincapie, avant que Paulinho ne trouve un Florian Wirtz tout seul pour doubler la mise et qu'Alario ne plie l'affaire sur penalty après la pause. Entré en jeu, Amine Adli inscrit finalement son tout premier but sous ses nouvelles couleurs au bout du temps additionnel (0-4).Royaume-Uni toujours, West Ham a également glané un deuxième succès dans cette phase de poules devant le Rapid Vienne. Un enchaînement parfait contrôle poitrine-décalage pour Declan Rice signé Michail Antonio permet auxde prendre les devants, avant de maîtriser une formation autrichienne dans le dur. Des Anglais qui se font tout de même une frayeur, avec un penalty finalement annulé par la vidéo à 20 minutes du terme, avant que Benrahma ne mette fin au suspense dans les tout derniers instants (2-0). Une poule H dans laquelle le nouveau dauphin des Londoniens se nomme le Dinamo Zagreb, tombeur de Genk grâce notamment à une superbe action collective sur l’ouverture du score d'Ivanusec. De son côté, Petković s'est offert un doublé sur penalty pour donner plus de relief à cette victoire (0-3).Enfin, le groupe F n'aura pas été le plus spectaculaire de la soirée. Au Portugal, l'affrontement entre Braga et Midtjylland s'est en grande partie décidé depuis les 11 mètres, avec au total trois penaltys sifflés par Stéphanie Frappart. À ce petit jeu, Evander permet d'abord aux Danois de mener au score, Horta échoue au moment d'égaliser pour son équipe, avant de voir son coéquipier Galeno plus en réussite. Ce même Horta qui offre finalement la victoire aux Portugais, avant le doublé tardif de Galeno (3-1). Pendant ce temps, l'Étoile rouge de Belgrade a fini par trouver la solution pour l'emporter à Razgrad grâce à Kanga au cœur de la seconde période (0-1).