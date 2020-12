La Lazio se reprend face à La Spezia

La Spezia (4-3-3) : Provedel - S. Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni (Marchizza, 46e) - Estévez (Piccoli, 90e), Ricci, Maggiore (Deiola, 65e) - Gyasi, N'Zola (Mastinu, 90e), D. Farias (Agudelo, 65e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Lazio (3-5-1-1) : Reina - L. Felipe (Hoedt, 89e), Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic (Parolo, 74e), L. Leiva (Escalante, 74e), L. Alberto (Akpa Akpro, 59e), Marusic - A. Pereira - Immobile (Caicedo, 59e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Et la Lazio redémarre. Battue par l'Udinese (1-3) dimanche dernier , la Lazio a retrouvé le chemin de la victoire samedi sur la pelouse de La Spezia grâce notamment au sixième but de la saison de Ciro Immobile (1-2).Incapable de s'imposer à domicile depuis son retour en Serie A, La Spezia a de nouveau plié malgré une grosse quinzaine de tirs - dont quatre cadrés - et un but de M'Bala Nzola juste après l'heure de jeu. Avant ça, Immobile avait ouvert l'heure de score sur un bon service de Sergej Milinkovic-Savic et avait ensuite laissé le Serbe doubler la mise d'un superbe coup franc.La Lazio grimpe donc provisoirement à la hauteur de la Roma, du Napoli et de la Juve.