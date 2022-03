La Lazio scalpe Venise grâce à Immobile

Lazio (4-3-3) : Strakosha – Patric (Lazzari, 79e), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković-Savić, Lucas Leiva, Alberto (Basic, 80e) – Anderson, Immobile, Zaccagni (Pedro, 73e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Venise (4-3-3) : Maenpaa – Mateju (Ebuehi, 46e), Caldara, Modolo, Haps – Crnigoj (Kiyine, 64e), Fiordilino, Ampadu – Busio – Nsame (Henry, 64e), Okereke. Entraîneur : Paolo Zanetti.

Dominateurs poussifs, les hommes de Maurizio Sarri se sont offert Venise (1-0) ce lundi soir pour le compte de la 29journée de la Serie A.Cette saison, ils en ont pris l’habitude. Chaque fois que lestombent sur un mur, ils s’en remettent systématiquement à leur capitaine Ciro Immobile. Il n’y avait donc aucune raison que la valeureuse équipe de Venise échappe à la règle. Dominés de la tête et des épaules, lesont subi la loi du. Sur un penalty (58) accordé à la suite d'un pied haut de Mattia Caldara, le buteur a marqué l’unique but de la rencontre et a permis à la Lazio de remonter virtuellement à la cinquième place du championnat.70% de possession, dix tirs à sept, un but annulé, et pourtant, c’est bien sur un penalty que les hôtes ont réussi à chiper trois points importantissimes dans la course à l’Europe. La faute au bloc bas et dense de Venise, et à un véritable manque de lucidité dans le dernier geste côté. En témoigne le coup franc non cadré de Sergej Milinković-Savić (15) à l’entrée de la surface de réparation, les dribbles gourmands (27) de Felipe Anderson au lieu de servir ses coéquipiers ou de tenter sa chance (34), ou encore le contre clinique de Marco Modolo sur Luis Alberto (63).En attendant, Immobile grille la priorité à Vlahović au classement des buteurs avec 21 réalisations.