La Lazio sauve les meubles face à Cagliari

Lazio (4-3-3) : Reina - Lazzarri, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto - Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Entraîneur : Giovanni Martusciello.



Cagliari (3-5-2) : Cragno - Lykogiannis, Ceppitelli, Carboni - Dalbert, Deiola, Marin, Nández, Cáceres - Keita Balde, João Pedro. Entraîneur : Walter Mazzarri.

Des buts, de très beaux buts même, des parades, des retournements de situation, du spectacle : ce Lazio-Cagliari a offert tout ce que l'on attend d'un match du dimanche à 18h, en apéro d'un Juventus-Milan. Finalement, un score de 2-2 qui fait plutôt les affaires des Sardes, même si le scénario de la seconde période aurait pu régaler Walter Mazzarri une joie encore plus intense, pour sa première sur le bancÀ quelques détails près, la Lazio aligne la même équipe qui s'est inclinée jeudi sur la pelouse de Galatasaray. Et cela se sent : les jambes sont plutôt lourdes, les mouvements prévisibles, et hormis quelques incursions de Felipe Anderson et Manuel Lazzari, pas grand-chose à se mettre sous la dent. À l'inverse, Cagliari se montre franchement dangereux au moins à deux reprises, mais ni Keita Balde, ni Nández ne parviennent à trouver le cadre. Et alors que le premier acte se dirige vers un logique 0-0, l'inévitable Ciro Immobile sort de sa boîte et débloque la situation d'un magnifique coup de tête. Son cinquième but en quatre journées, déjà.Mais l'avantagene va pas durer bien longtemps. 22 secondes de jeu en deuxième période, et João Pedro égalise, lui aussi de la tête, sur un amour de ballon piqué de Razvan Marin. La Lazio est sonnée, et laisse des boulevards aux attaquants sardes. Qui en profitent peu après l'heure de jeu, lorsque João Pedro, encore lui, s'échappe côté gauche et sert Keita Balde, qui prend son temps, ajuste Reina d'un plat du pied, et fait chialer ses anciens supporters.Désormais menée au score, la Lazio se révolte enfin. Le gardien de Cagliari, Alessio Cragno, repousse d'abord un missile de Luis Alberto, puis dévie sur sa barre une tentative d'Immobile. Il ne pourra rien, en revanche, sur le pétard envoyé par Danilo Cataldi sous sa barre. 2-2. Les hommes de Maurizio Sarri (suspendu aujourd'hui) tentent alors un assaut final pour arracher les trois points. Mais comme Felipe Caicedo n'est plus là, il n'y a plus personne pour marquer à la 95. On en reste donc à 2-2.À une semaine du derby romain, lespeuvent toujours se consoler en se disant que c'est un point de grappillé sur la Roma...