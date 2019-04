La Lazio s'effondre face au Chievo, Bologne explose la Samp'

Les autres résultats de la 33e journée

La Lazio est décidément incorrigible. Face au Chievo , lanterne rouge et déjà relégué en Serie B, la formation de Simone Inzaghi a trouvé le moyen de s'incliner et de probablement dire adieu à la Ligue des Champions. Réduits à dix à la demi-heure de jeu après un coup de pied d'énervement de Milinković-Savić sur Stępiński, les Romains sont coulés coup sur coup au retour des vestiaires grâce à un superbe enchaînement du jeune Vignato (49) puis à un coup de casque d'Hetemaj (51). La réduction du score de Caicedo ne change rien (67), la Lazio est actuellement huitième de Serie A et manque une occasion idéale de reprendre des points sur un Milan tenu en échec à Parme Contrairement à la Lazio , le Torino a de son côté fait le boulot sur la pelouse du Genoa (0-1) pour rester au contact des formations du haut de tableau. Less'en sont remis à Ansaldi (58), et surtout à un immense Sirigu pour aller chercher trois points précieux qui leur permettent de passer devant les. Pour l'Europa League, la lutte s'annonce acharnée.Nommé fin janvier à la tête de Bologne en remplacement de Pippo Inzaghi, l'éléctrochoc Mihajlović continue de porter ses fruits. Face à une Sampdoria qui n'y arrive plus, Bologne a décroché une cinquième victoire en sept rencontres (3-0) qui lui permet de remonter à la quinzième place et de mettre à cinq points le premier relégable, Empoli . En voilà une belle opération maintien.