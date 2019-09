La Lazio chute chez la SPAL, Bologne renversant à Brescia

11

Trois jours avant le premier match de son histoire en Ligue des champions du côté de Zagreb, l'Atalanta est allée s'arracher pour glaner un deuxième succès en trois journées sur la pelouse du Genoa (1-2). Comme lors de ses deux premières sorties, las'est une nouvelle fois offert une sortie folle à Gênes avec un finish à la hauteur. Tout avait pourtant bien commencé à l'heure de jeu, grâce à un penalty transformé par Muriel (64) qui avait mis l'Atalanta sur de bons rails malgré desgénéreux. Oui, mais c'était compter sans Criscito, maître en la matière et auteur de son onzième but sur penalty en onze tentatives (90+1), qui permet au Genoa de recoller au score. Et puis, à quelques secondes du terme, grâce à une frappe du droit surpuissante barre rentrante, c'est finalement Zapata qui donne le sourire à Gasperini (90+5).Après une main de Tomović sanctionnée par la VAR, le penalty d'Immobile (17) lance de la meilleure des manières lespour leur troisième rendez-vous de la saison en championnat. Après un nul frustrant face à la Roma avant la trêve, les hommes d'Inzaghi poussent, mais ne réussissent pas à se mettre à l'abri. Et au retour des vestiaires, la SPAL s'enhardit et finit par égaliser sur corner grâce à un bel enchaînement contrôle poitrine volée de Petagna (63). Les locaux en veulent plus, et si Kurtić loupe un but tout fait à la suite d'un coup franc (79), c'est le Slovène qui donne finalement la victoire aux siens d'un plat du pied précis (90+1). Première victoire de la saison pour la SPAL qui quitte la zone rouge et lance sa saison.Match fou ce dimanche après-midi au Rigamonti. Grâce à un doublé précoce d'Alfredo Donnarumma (10,19), le promu lombard commence idéalement et reste même en tête à la pause malgré la réduction du score de Bani (36) et aussi surtout grâce à une réalisation de Cistana (42). 3-1, le deuxième succès de la saison se dessine pour les coéquipiers de Tonali, sauf que Dessena est expulsé au retour des vestiaires pour un deuxième jaune (48). Un coup dur, un gros coup dur même, puisque ce fait de jeu réveille totalement les gars de Mihajlović. Palacio (56), Poli (60) et enfin Orsolini (80) s'organisent pour renverser Brescia et permettre à Bologne de s'installer tranquillement dans les hautes sphères du classement.À Parme, les Sardes se mettent rapidement à l'abri grâce à un doublé de leur défenseur Ceppitelli (23, 39), premier défenseur d'Europe à inscrire un doublé cette saison. Et si Barilla relance le suspense, c'est Simeone qui se charge d'éteindre les lumières à un quart d'heure du terme (77). Le score aurait d'ailleurs pu être encore un poil plus lourd pour Parme, si la VAR n'avait pas annulé un pion de João Pedro dans le temps additionnel (90+6). Une première victoire pour Cagliari cette saison, et nul doute qu'elle fait du bien à Nainggolan & co.