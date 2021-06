La Lazio rêverait de réhabiliter son ancien stade

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Latium veut retourner à la maison. D'après le Corriere dello Sport , la Lazio envisagerait de ramener son ancien Stadio Flaminio à la vie. Antre de l'équipe nationale de rugby d'Italie entre 2000 et 2011, le stade de 30 000 places est à l'abandon depuis dix ans et dans un état de délabrement avancé . C'est Claudio Lotito, le président, qui aurait mis l'idée sur la table, alors que lesaimeraient ne plus avoir à partager l'Olimpico avec le rival de la Roma.Angelo Diario, président de la Commission des sports de la ville de Rome, a confirmé l'émergence d'un plan de rénovation. «(un stade couvert de 40 000 places avec parking et activités commerciales, NDLR).» , a livré Diario, toujours au média transalpin. La Lazio, qui peut compter sur un soutien quasi total de ses supporters, va bientôt devoir présenter plus précisément les modalités de son projet et dévoiler l'identité de l'entreprise envisagée pour mener les travaux. «» , a conclu l'homme politique.Le coût de la rénovation serait estimé à 80 millions d'euros.