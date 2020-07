La Lazio qualifié pour la prochaine Ligue des Champions !

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, L. Felipe, Acerbi - Lazzari (Marušić, 58e), Milinkovic-Savic, Parolo, L. Alberto (Adekanye, 90e), Jony (Lukaku, 58e) - Immobile (Cataldi, 90e), Caicedo (Correa, 65e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Cagliari (3-5-2) : Cragno - Walukiewicz, Klavan, Lykogiánnis (Pisacane, 84e) - Farago, Nandez, Ioniță (Gagliano, 84e), Rog (Birsa, 66e), Mattiello (Ragatzu, 71e) - Simeone, Galvão. Entraîneur : Walter Zenga.

Un Z qui veut dire Ciro.Grâce notamment à son buteur Ciro Immobile, la Lazio a renversé Cagliari pour valider son retour en Ligue des champions. Le match démarre fort avec d'entrée pour les visiteurs avec un coup franc lumineux de João Pedro, qui décroche la toile d'araignée avant de voir son but refusé, car le coup de pied était indirect. Piqués au vif, lesaccélèrent mais tombent sur un grand Alessio Cragno, auteur de multiples parades dont cet arrêt réflexe devant Ciro Immobile après un gros quart d'heure. Dominatrice mais toujours aussi peu inspirée devant le but – un point pris sur les cinq derniers matchs, trois buts inscrits seulement –, l'équipe de Simone Inzaghi se montre de plus en plus brouillonne au fil des minutes. Et offre l'ouverture du score à Giovanni Simeone, dont la frappe contrée par Luiz Felipe prend Strakosha à contre pied (0-1, 45).Pas de quoi ralentir la Lazio, qui attaque le second acte avec envie et revient d'entrée dans la partie grâce à unde Sergej Milinkovic-Savic, transparent jusqu'alors, qui cale une demi-volée magnifique en pleine lucarne (1-1, 46). Les Romains poussent, Cragno continue les miracles sur sa ligne et Immobile touche du bois après un magnifique enchaînement – sur une frappe encore sortie par le portier italien. C'est seulement partie remise pour le, qui trouve la faille quelques minutes plus tard pour son 31pion de la saison (2-1, 59). Une fin de match gérée sans trop d'encombres et les hommes de Simone Inzaghi remportent une victoire précieuse.Ils entendront bien la petite musique de la Ligue des champions la saison prochaine.