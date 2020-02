La Lazio (provisoirement) en tête

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Radu - Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto (Parolo, 61e), Jony - Correa (Cataldi, 74e), Immobile (Caicedo, 84e). Entraîneur : Inzaghi.



Bologne (4-3-3) : Skorupski - Tomiyasu, Danilo (Olsen, 71e), Bani, Denswil - Poli, Schouten (Sansone, 58e), Soriano - Orsolini (Santander, 59e), Palacio, Barrow. Entraîneur : Mihajlović.

Mais qui arrêtera la Lazio ?En tout cas pas Bologne, qui se présentait pourtant ce dimanche avec l'intention de faire tomber l'équipe de Simone Inzaghi. Mais cette dernière, invaincue sur les vingt derniers matchs de championnat qu'elle a disputés, n'a pas bronché. D'ailleurs, elle savait qu'en cas de victoire, elle prendrait seule la tête de Serie A. Et pour cause : quelques heures avant la rencontre, les joueurs de la Lazio ont appris que le choc entre la Juventus et l'Inter, initialement prévu ce dimanche soir, a été annulé à cause du coronavirus. La Lazio en a parfaitement profité, devenant ainsi provisoirement le nouveau leader du championnat italien.Pour cela, il faut attendre que Ciro Immobile - pourtant incertain avant la rencontre - serve à l'entrée de la surface Luis Alberto, qui aligne Łukasz Skorupski (1-0, 18). La Lazio ne met pas beaucoup de temps pour mater Bologne puisque sur un nouveau contre, Correa double la mise avec l'aide de la maladresse du portier polonais (2-0, 21). En seconde période, Bologne pense revenir dans le match grâce à un coup de casque vainqueur de Stefano Denswil mais la VAR annule ce but du défenseur néerlandais (52). Bis repetita un peu moins de vingt minutes plus tard, quand Takehiro Tomiyasu pousse le cuir au fond des filets de Thomas Strakosha. Encore une fois, le car-régie intervient pour invalider ce but à cause d'une position de hors-jeu (68). Siniša Mihajlović rit jaune, et il a de quoi puisque son équipe s'incline malgré une excellente copie.En face, lescontinuent de rêver à leur troisième titre de champion d'Italie.