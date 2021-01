La Lazio plie l'Atalanta

Trop souvent inoffensive devant, maladroite derrière, l'Atalanta s'est laissé déborder par une Lazio sure de ses forces et emmenée par un Milinković-Savić omniprésent dans l'entrejeu.

Bergame perdue

Muriqi clôt les débats

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler (Caldara, 78e), Ruggeri (Malinovskyi, 45e) - Miranchuk (Pasalic, 54e) - Ilicic (Lammers, 67e), Zapata (Muriel, 54e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Lazio (3-5-2) : Reina - Patric (Musacchio, 38e), Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (Escalante, 81e), Luis Alberto (Akpa Akpro, 59e), Marusic - Correa (Pereira, 81e), Immobile (Muriqi, 81e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Finalement, cette baston-là a trop longtemps semblé déséquilibrée. Notamment parce que l'Atalanta avait comme oublié de chausser ses gants de boxe. Face à la discipline martiale de cette Lazio, la chose est du genre kamikaze. Supérieurs ce dimanche, lesont monopolisé le ring et Gasperini et compagnie ont du accuser leur premier KO technique depuis un bon moment.Invaincue en Serie A depuis le 13 décembre, laest depuis des mois l'équipe la plus flamboyante de Serie A. Pour éviter de se faire cramer d'entrée, la Lazio dégaine sa lance à incendie, alors que Marušić enroule dès la 2e minute un tir parfait dans la lulu de Gollini. Plongés tout de suite dans le bac à glaçons romain, less'enrhument, dans le sillage d'un milieu de terrain trop neutre et surclassé techniquement par le duoLuis Alberto-Milinković-Savić. Le milieu serbe, servi par un centre d'Immobile, est même à un rien de doubler la mise, mais voit sa tête smashée taper le poteau bergamasque. Qu'importe: si len'est pas fait, l'Atalanta continue de gribouiller une copie informe, alors que la Lazio, à l'aise bloc bac comme capable de presse très haut, mène idéalement sa barque tactiquement.Agacé par le non-match de ses poulains, Gasperini tire la tronche sur son banc et décide de rebattre son jeu. Lepasse à 4 derrière et abat la carte Malinovskyi, pour tenter de redynamiser son entrejeu. Plutôt bien vu, à priori : l'Atalanta retrouve enfin des cannes et des idées, mais l'embellie ne sera qu'éphémère. Bien aidé par une énorme bévue de l'axe centrale bergamasque, Milinković-Savić peut dévier du crane pour Correa, qui se présente seul face à Gollini. L'Argentin crochète, conclut dans le but vide et torpille ainsi en plein vol les ambitions régénérées des Bleu et Noir.Les Bergamasques, pourtant, ne sont pas encore cuits. Muriel, fraichement entré en jeu, pivote sur lui même et voit son tir enchainé échouer sur le poteau. Pasalic, opportuniste, est ensuite de la partie pour pousser le cuir au fond des filets. Problème : là encore, les espoirs de l'Atalanta vont être rapidement balayés. Dans la foulée de la réduction du score, Milinković-Savić envoie un amour de passe en profondeur pour Pereira, qui n'a plus qu'à servir Muriqi, seul face à la cage. Le Kosovar transforme l'offrande et lane peut cette fois-ci plus que s'avouer vaincue. La Lazio continue pour sa part de prendre de la hauteur : lesrepassent devant leur adversaire du jour et pointent désormais au 5e rang de la Serie A.