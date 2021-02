La Lazio patauge dans la sauce bolognaise

11

Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye - Svanberg (Schouten, 75e), Domínguez (Poli, 75e) - Orsolini (Olsen, 75e), Soriano, Barrow (Palacio, 83e) - Sansone (Vignato, 79e). Entraîneur : Siniša Mihajlović.



Lazio (3-5-2) : Reina - Patric (Pereira, 65e), Hoedt, Acerbi - Lazzari (Lulić, 46e), Milinković-Savić, Leiva (Cataldi, 65e), Luis Alberto (Caicedo, 76e), Marušić - Correa, Immobile (Muriqi, 65e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Mbaye.Bologne a créé la sensation ce samedi en assaisonnant la Lazio, meilleure équipe de Serie A depuis le début de l'année civile. Une surprise d'autant plus grande que le but qui a posé les bases de ce succès a été inscrit par un revenant, à savoir Ibrahima Mbaye. Le latéral sénégalais n'avait plus joué depuis deux mois et demi, mais cela ne l'a pas empêché de sentir le coup pour pousser au fond une frappe de Riccardo Orsolini repoussée par Pepe Reina (19). La Lazio regrettera longtemps le penalty lamentablement tiré par Ciro Immobile, quelques secondes plus tôt (17). Łukasz Skorupski n'en demandait pas tant.À l'image de ce péno, le portier bolognais a eu du boulot. Mais il n'a pas vraiment eu à s'employer pour stopper les tentatives de Lazzari (28), Correa (37) ou encore Marušić (39). Lesont manqué de tranchant, comme l'a parfaitement démontré le trois contre trois gâché par Correa (31). Tout l'inverse des, qui ont fait le break grâce à une reprise de volée de Nicola Sansone (64). Match à oublier pour Simone Inzaghi, dont l'équipe (sixième) rate le coche dans la course au top 4.Si vous pensez avoir passé une mauvaise semaine, mettez-vous à la place d'un supporter