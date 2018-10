La Lazio giflée par Francfort, Chelsea fait le strict minimum

Dans le groupe de Marseille, l'Eintracht Francfort s'est amusé face à la Lazio (4-1) pour consolider sa première place du groupe. Chelsea s'est imposé sans briller contre Videoton (1-0), Séville s'est fait renverser par Krasnodar (1-2) et les Rangers de Steven Gerrard ont terrassé le Rapid Vienne (3-1). Sans oublier le match complètement fou de la soirée entre le Spartak Moscou et Villarreal (3-3).

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

La première victoire de Steven Gerrard sur un banc en Coupe d'Europe, ça fait toujours plaisir. Pourtant, c'était mal barré pour les Écossais avec l'ouverture du score de Berisha. Mais dans un Ibrox Stadium en ébullition, ce n'est pas vraiment compliqué de se transcender pour égaliser. Les Rangers n'auront alors été menés que deux minutes, avant de prendre le large dans les dix dernières minutes. La bande à Stevie G prend la 1place de son groupe, eh ouais !Il fallait être à l'Otkrytiye Arena pour la dinguerie de la soirée. Un match de fou furieux entre le Spartak et Villarreal , mis sur de bons rails par le très puissant Toko Ekambi en tout début de partie. Et l'égalisation moscovite n'a pas empêché Fornals de faire son numéro pour redonner l'avantage à son équipe juste après la pause. Seulement, ce Spartak a de la ressource et certainement un peu de talent, n'est-ce pas Zé Luis ? Du talent oui, de la naïveté aussi, comme sur ce petit tirage de maillot dans la surface dans les ultimes secondes de la rencontre. Le miraculé Cazorla ne s'est pas fait prier pour transformer le penalty et sauver les meubles pour Villarreal. Quelle soirée !Dans le groupe de l'OM, le patron s'appelle l' Eintracht Francfort . Après avoir croqué Marseille au Vélodrome il y a quinze jours, les Allemands ont gobé la Lazio à la maison. Les hommes d'Hutter n'ont pas tardé à annoncer la couleur avec le surgissement de Da Costa, à la réception d'un corner, pour ajuster Proto de près (1-0, 4). Avant de perdre complètement pied, l'équipe d'Inzaghi est quand même parvenue à revenir dans la partie avec un pion de Parolo (1-1, 23). Un espoir de courte durée, puisque Kostić s'est empressé de redonner l'avantage aux siens (2-1, 28). Pas de sursaut au retour des vestiaires pour le club romain, mais plutôt une déliquescence totale : Jović a mis l'Eintracht à l'abri d'un amour de balle piquée (3-1, 52), et la Lazio s'est tiré une deuxième balle dans le pied avec l'expulsion de Correa, son compère Basta ayant déjà reçu un beau carton rouge avant la pause. Sans forcer, Da Costa s'est même offert un doublé dans les derniers instants pour corser l'addition (4-1, 904). La double confrontation entre la Lazio et l'OM s'annonce très chaude. Et décisive.Ce match valait le coup juste pour avoir des nouvelles de Loris Karius . Et ça n'a pas manqué : le gardien allemand a fait une belle boulette. Un centre anodin venu de la droite, contré par Erkin, et une faute de main assez grossière pour permettre à Malmö d'ouvrir le score. Sans parvenir à se rattraper en sauvant le penalty tiré par Rosenberg. Pas de jaloux dans ce groupe I, tout le monde est à égalité avec 3 points.Le FC Séville s'est fait renverser par Krasnodar , oui, mais quand c'est à cause d'un but fabuleux, ça passe mieux. Ou pas. En tout cas, les Andalous ont pu admirer la merveille signée Okriashvili : un retourné acrobatique à la conclusion d'une belle action collective. Ils savent jouer au ballon en Russie Sur le chemin du retour du Kazakhstan , les Rennais ont certainement dû se dire que la soirée allait être merdique jusqu'au bout. Car le Dynamo Kiev a rapidement planté deux fois en Tchéquie, pas vraiment de quoi faire sourire Lamouchi et consorts. Entre deux assoupissements, les Rouge et Noir ont finalement su apprécier la rébellion de Jablonec , qui s'est arraché pour égaliser et obtenir le premier point de son histoire en Ligue Europa. Du coup, Rennes est 2et toujours qualifié. Pour l'instant.Les Hongrois de Videoton à Stamford Bridge, du gâteau pour Chelsea ? Les Girondins auraient pu prévenir les hommes de Sarri,est une équipe à prendre au sérieux. Après un premier succès étriqué à Salonique (1-0), le technicien italien avait quand même décidé de faire largement tourner, en laissant notamment Hazard, Kanté ou Alonso sur le banc. Du coup, les Anglais ont quand même bien cravaché pour venir à bout d'un bloc compact, bien organisé et loin d'être ridicule. Le héros du soir s'appelle finalement Morata. L'international espagnol était à l'affût dans la surface pour reprendre une déviation de Willian et tromper le gardien (1-0, 70). Le deuxième pion de la saison pour lui. Et surtout un deuxième succès en deux matchs pour lesqui font le boulot dans un groupe largement à leur portée.