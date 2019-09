La Lazio frustrée par la Roma

Ambitieuse et dominatrice, la Lazio n'a pas réussi à faire flancher la Roma (1-1) dans une rencontre enlevée ce dimanche à l'Olimpico. La faute à des poteaux en pagaille et un manque clair de réussite dans le dernier geste. Ce ne sont pas Immobile, Parolo ou encore Lucas Leiva qui vous diront le contraire !

Poteau, Poteau, Poteau !

Luis Albero trouve le graal à son tour

Lazio (3-5-2): Strakosha - Luiz Felipe (Bastos, 40e), Acerbi, Radu - Lulić (Jony, 78e), Milinković Savić (Parolo, 71e), Leiva, Luis Alberto, Lazzari - Immobile, Correa. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Roma (4-2-3-1): Pau López - Florenzi (Diawara, 88e), Mancini, Fazio, Kolarov - Cristante, Pellegrini - Under (Pastore, 66e), Zaniolo (Santon, 79e), Kluivert - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trente-trois buts lors de la première journée de Serie A. Sept buts de plus ce samedi soir lors du choc Juve-Napoli. Oui, vous l’avez compris, la Serie A 2019-2020 est partie sur des bases folles et il était inévitable que ce Lazio-Roma ne s'inscrive pas dans cette lignée. Non pas en matière de buts, certes. Mais les poteaux et barres en pagailles, ainsi que le rythme imprimé par une Lazio ambitieuse et forcément déçue du match nul, peuvent en témoigner. Et si les coéquipiers d'Immobile ne repartent pas avec les trois points de la victoire, ce sont bien eux qui ont laissé la meilleure impression à l'occasion de ce premier derby de la saison.Retour au terrain. Dans un Olimpico garni malgré la pluie qui n’oublie pas de rendre hommage à Diabolik, ancien leader destué en août dernier, c’est bien la Lazio qui imprime d’entrée son tempo sur ce. Plus tranchants, plus incisifs, dans la lignée de leur bonne première à Gênes, lesdémarrent fort avec une volée de Leiva repoussée par le montant de Pau López. Le début d’une incroyable succession de montants touchés de part et d’autres : Zaniolo par deux fois pour la(4) et (26), Immobile et Correa (24) et (25) pour la Lazio. Fou ! Sauf qu’entre-temps, contre le cours du jeu, lesont quand même réussi à faire trembler les filets de Strakosha. Milinković-Savić contre du bras un centre de Džeko dans sa surface, le penalty est transformé sans soucis par Kolarov (17). La pause arrive enfin, histoire de pouvoir respirer. Et à la surprise générale, c’est bien la Roma qui gagne aux points.Forcément piquée, tout en étant consciente de sa supériorité, la formation d’Inzaghi insiste dès le retour des vestiaires. Si la tête de Lazzari frôle le montant de López (57), la tentativesuivante sera la bonne. Une récupération haute de Milinković-Savić pour se faire pardonner de son erreur, qui lance dans la profondeur Immobile. Altruiste, le bomber romain remise en retrait pour Luis Alberto qui fusille l’ancien portier du Bétis et fait exploser la Curva Nord (58). La Roma n’y est plus du tout, et croise les doigts à plusieurs reprises pour ne pas imploser. Comme sur ce rush de Correa qui se termine par une frappe au point de penalty bien jugée par López (63) ou sur cette nouvelle transversale trouvée par Parolo (86) en fin de rencontre. Et surtout, sur ce dernier débordement de Jony conclut par Lazzari (90+1), mais entaché d’un hors-jeu du premier cité. Une désillusion pour la Lazio, un point miraculeux pour la Roma. Mais surtout un beau spectacle ce dimanche soir à l’Olimpico.