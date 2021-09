La Lazio frôle la correctionnelle à Turin

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Djidji, Bremer, Rodríguez - Singo, Pobega, Mandragora, Aina - Linetty, Brekalo - Sanabria. Entraîneur : Ivan Jurić.

Felipe Caicedo, l'homme de la dernière minute, n'est plus là, mais la Lazio sait encore être décisive dans les derniers instants. Sur la pelouse du Torino, lesse sont sauvés dans les arrêts de jeu, sur un penalty d'Immobile, après que le Toro avait entrevu la victoire sur un but de Pjaca. Pour la deuxième fois en quelques jours, les joueurs de Maurizio se sauvent de justesse face à une équipe moins bien classée qu'elle. Ce qui n'est pas forcément rassurant, à trois jours du derby.Qui dit match le jeudi soir dit, forcément, turn-over. Tandis que le Toro doit toujours composer sans Belotti et Praet, la Lazio, elle, change quatre joueurs par rapport à la formation qui a fait 2-2 contre Cagliari. Mais qui dit match le jeudi soir dit aussi jambes lourdes, aussi bien d'un côté que de l'autre. À tel point qu'en première période, le rythme est tout mou et qu'il ne se passe pratiquement rien. En tout et pour tout : une tentative de lob d'Immobile après un renvoi manqué de Milinković-Savić (le frère du), et une tête de Sanabria bien claquée sur sa barre par Reina.En seconde période, les entrées de Pedro et de l'autre Milinković-Savić dynamisent légèrement le jeu, à l'instar de cette occasion loupée par l'Espagnol sur un centre fort de Felipe Anderson. Mais en réalité, au fil des minutes, c'est bien le Torino qui monte en puissance. Sanabria, encore de la tête, puis Ansaldi, d'une frappe du gauche, se montrent tous les deux dangereux : c'est le prélude à l'ouverture du score de Pjaca, auteur d'une magnifique tête décroisée sur une galette de Singo. Sonnée, la Lazio risque de couler, mais Reina se montre cette fois-ci décisif face au même Pjaca.Une parade salutaire, puisqu'en plein dans les arrêts de jeu, Djidji fauche bêtement Muriqi, entré en jeu quelques minutes plus tard. Ciro Immobile se charge de transformer le penalty, pour s'offrir son sixième but en cinq journées, ainsi qu'un petit point auxDeux points en deux matchs, on a connu meilleure préparation à un très attendu derby de Rome.Reina - Marušić, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto - Raúl Moro, Immobile, Felipe Anderson.Giovanni Martusciello.