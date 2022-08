La Lazio fait valser l'Inter

Lazio (4-3-3) : Provedel - Lazzari (Hysaj, 71e), Patric, Romagnoli, Marušić - Milinković-Savić, Cataldi, Vecino (Luis Alberto, 57e) - Felipe Anderson (Cancellieri, 84e), Immobile, Zaccagni (Pedro, 57e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Inter (3-5-2) : Handanović - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries (Darmian, 69e), Barella (Correa, 77e), Brozović, Gagliardini (Çalhanoğlu, 77e), Dimarco (Gosens, 69e) - Lukaku (Dzeko, 69e), Lautaro Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Il faut saluer le Sergent Milinković-Savić.Du début à la fin, le Serbe a mis la misère à une Inter pas assez créative. La frustration a vite pointé le bout de son nez chez les hommes de Simone Inzaghi. Plus malins, ceux de Sarri provoquent les fautes, et font craquer l'Inter, petit à petit. Le grand architecte de cette réussite, c'est Milinković-Savić. Le Serbe est au centre du jeu, et les manigances d'Inzaghi - à savoir la titularisation exceptionnelle de Gagliardini au milieu - ne suffiront pas à l'arrêter. À la demie-heure de jeu, après quelques occasions manquées côté Lazio (Zaccagni, 35et Immobile, 16et 37), le Sergent aura enfin raison de la défense intériste. D'un amour de long ballon, il sert parfaitement Felipe Anderson qui n'a plus qu'à fusiller HandanovićAlors que la Lazio poussait dès le retour des vestiaires, lesont su recoller au score avant le but du K-O. C'est Lautaro, après avoir flairé un bon coup lors d'une situation hasardeuse sur coup-franc, qui a pu chiper le ballon à Provedel et le pousser au fond. S'ensuit une vraie bataille pour reprendre l'avantage, presque sans discontinuer. Elle sera remportée par les Romains, grâce à un but magnifique signé Luís Alberto. Servi par Pedro, lui-même mis dans les meilleures conditions par Milinković-Savić, l'Espagnol décoche une mine depuis l'extérieur de la surface, qui vient caresser la lucarne d'Handanović. Le break est fait dix minutes plus tard : une perte de balle de Brozović arrive dans les pieds de Pedro qui fait prendre le large à son équipe d'une jolie frappe enrouléePas très rassurant pour Inzaghi, à une semaine du