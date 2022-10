La Lazio fait chuter l'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Okoli (Djimsiti, 46e), Demiral, Scalvini - Soppy (Mæhle, 64e), De Roon (Éderson, 75e), Koopmeiners, Hateboer - Pašalić (Malinovskyi, 46e), Lookman (Zapata, 70e) - Muriel. Entraîneur : Gasperini



Lazio (4-3-3) : Provedel - Lazzari (Hysaj, 77e), Casale, Romagnoli, Marušić - Milinković-Savić, Cataldi (Bašić, 70e), Vecino - Pedro (Cancellieri, 84e), Felipe Anderson, Zaccagni. Entraîneur : Sarri.

DeaÇa y est, l'Atalanta est tombée.Privée de son capitaine et buteur, Ciro Immobile, la Lazio est allée triompher sur la pelouse du Gewiss Stadium en infligeant à l'Atalanta sa première défaite de la saison (0-2). Pour faire chuter son adversaire, la bande de Sarri décide de presser haut l'Atalanta d'entrée de jeu. Une tactique qui fonctionne, puisque la Lazio ouvre le score sur sa première action grâce à un but de Mattia Zaccagni, bien servi par Pedro. Dominée, lapeine à porter le danger devant la cage adverse. Et quand elle y parvient, Luis Muriel rate sa madjer (21) ou Hans Hateboer son coup de casque (24).Au retour des vestiaires, Gasperini espère voir autre chose. Mais ce sont bien les visiteurs qui marquent : après un long ballon dans le dos de la défense, Adam Marušić fixe ses vis-à-vis et sert Felipe Anderson qui ajuste Marco Sportiello après un râteau sur Teun Koopmeiners. Apathique ce dimanche, la défense de l'Atalanta est même proche d'encaisser un troisième pion cinq minutes plus tard. Mais Sportiello empêche les siens de prendre une petite raclée. Un détail dont Muriel se moquait, le Colombien se faisant exclure en fin de match à la suite d'un second carton jaune.Grâce à ce succès mérité et en attendant de savoir si son ennemi romain réussira à faire tomber le Napoli, la Lazio pique la troisième place de Serie A à la