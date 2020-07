La Lazio d'Immobile explose le Hellas Vérone

Hellas Vérone (3-4-2-1) : Radunović - Faraoni, Günter, Rrahmani - Pessina, Veloso, Amrabat, Lazović - Zaccagni, Eysseric - Borini. Entraîneur : Jurić.



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marušić, Milinković-Savić, Parolo, Alberto, Anderson - Correa, Immobile. Entraîneur : Inzaghi.

Beau résultat, mais pas si facile que ça.Si elle a assuré sa place dans le top 4 de Serie A et s'est donc qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, la Lazio a déçu depuis la reprise suivant l'interruption coronavirus. Sur la pelouse du Hellas Vérone, elle pouvait cependant revenir sur l'Inter (dauphin de la Juventus) à l'occasion de la 36journée de championnat. Sauf que les locaux, qui n'ont plus rien à jouer, ne se sont pas laissé faire et ont rendu la tâche des visiteurs complexe. Enfin, au moins durant les 45 premières minutes. Car après, ils ont littéralement explosé. Retour à la première période : Strakosha a d'abord dû s'employer pour éviter l'ouverture du score de Veloso, mais le portier n'a ensuite rien pu faire sur le penalty transformé par Amrabat sanctionnant une faute de Luiz Felipe sur Zaccagni dans la zone de vérité.De l'autre côté du terrain, Milinković-Savić a loupé le cadre sur un coup franc joué indirectement et Immobile a égalisé - lui aussi sur péno, pour sa 32réalisation (!) - dans le temps additionnel de la première période suite à une main de Lazović dans sa surface de réparation. Suffisant pour se rassurer, après un acte plutôt maîtrisé par les adversaires ? Non : au retour des vestiaires, le schéma de domination a semblé se répéter et Luiz Felipe a même envoyé la sphère sur le poteau de son propre gardien sous la pression d'un centre de Lazović. Sauf que cette fois, les protégés d'Inzaghi n'ont pas attendu de subir un nouveau tremblement de filet pour réagir : aux alentours de l'heure de jeu, Milinković-Savić a donné l'avantage à sa formation grâce à un coup franc dévié. Quelque minutes plus tard, et après être passé à deux doigts d'un nouveau penalty (main d'Acerbi, collée au corps), Correa a définitivement tué le suspense (malgré un ultime sauvetage de Strakosha devant Salcedo) en marquant d'une frappe encore déviée . 1-3, puis 1-4 et carrément 1-5 avec un triplé d'Immobile auteur d'un joli enroulé suivi d'un penalty.Finalement, le job est bien fait.