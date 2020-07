La Lazio et Milan s'imposent, Lecce y croit

Respectivement opposés à Brescia et à la Sampdoria, Milan (doublé de Zlatan Ibrahimović) et la Lazio ont fait le boulot lors de l'avant-dernière journée de Serie A. En bas du classement, le Genoa s'est incliné à Sassuolo alors que son concurrent dans la bataille du maintien conserve un espoir de première division : sur la pelouse de l'Udinese, Lecce a en effet gagné et n'est pas encore condamné.

La Lazio a laissé filer le titre ? Ok, mais pas question pour elle de lâcher le podium. Du coup, les Romains sont obligés de l'emporter à domicile contre un Brescia déjà relégué. Entre les occasions de Torregrossa, Immobile, Jony, Zmrhal ou Luis Alberto, le favori de la partie ouvre donc le score par Correa qui profite de son une-deux avec Immobile. Les rôles s'inversent ensuite, Correa alertant l'inévitable Immobile au bout d'un contre mené à deux à l'heure. Suffisant pour passer devant, pas pour faire grande impression devant un adversaire offensif et surprenant (malgré une barre transversale sur la fin, pour Luis Alberto). Suffisant pour récolter les trois points, pas pour doubler l'Inter (à une unité) et l'Atalanta (à égalité).Le non-mutisme d'Immobile, qui se rapproche du titre de meilleur buteur de Serie A en dépit de plusieurs opportunités gachées. N'en déplaise à Cristiano Ronaldo.Onze minutes. Tel est le temps qu'il faut à Di Carmine pour plier la rencontre, opposant son Hellas à la SPAL. D'abord en plaçant une tête gagnante, sur un centre parfait de Lazović. Puis en renard, en poussant au fond un ballon transmis par Dimarco. Et encore, Letica sort le grand jeu afin d'éviter le triplé de l'homme du match. Finalement, c'est Faraoni qui enfonce le clou (deuxième passe décisive de Dimarco, sur corner) et permet lui aussi à sa formation de bien tenir son rang dans la première partie de tableau. Même si ce n'est pas très, très haut.Le troisième doublé de la saison pour Di Carmine en championnat, lui qui n'en avait encore jamais inscrit en première division avant décembre 2019.Demi-heure de jeu, corner de De Paul : bim, coup de casque de Santos et compteur dépucelé en faveur de l'Udinese. Cinq minutes plus tard, pseudo-main dans la surface : boom, penalty de Mancosu et égalisation de Lecce. Mais il faut un succès aux visiteurs, pour garder un fol espoir de maintien. Alors, à dix minutes du terme et avec l'énergie du condamné à mort, lesarrachent la victoire suite à une belle œuvre collective achevée par Lapadula. Encore un sursis !Le point qui sépare Genoa de Lecce, qui pourrait se sauver lors de l'ultime journée de Serie A.» , disait-il récemment. Ibrahimović n'a en tout cas pas attendu que les défenseurs de la Sampdoria soient prêts pour utiliser son crâne comme arme de destruction massive, sur une transmission en retrait de Rebić. Il n'en fallait pas davantage au Milan pour s'imposer, prendre de l'avance sur Naples (quatre longueurs) et se rapprocher de la cinquième position squattée par la Roma (un point de retard, avec un match en plus). Mais comme il apprécie montrer sa supériorité, le Suédois a continué sur sa lancée en deuxième période : unepour Çalhanoğlu (du front, encore), et un face-à-face contre Falcone converti (passe de... Çalhanoğlu) alors que Askildsen a réduit la marque d'une superbe frappe (Maroni, lui, a au contraire raté un penalty). Pour terminer sur une bonne note, Leão a a agrandit le fossé dans le temps additionnel. Et si elle était là, l'équipe la plus en forme d'Europe depuis la reprise ?L'invincibilité milanaise en championnat après la pause coronavirus, embellie par huit victoires (pour trois nuls) et zéro match sans marquer.Comment foirer une prestation, en l'espace d'un quart d'heure ? Le Genoa a la réponse : regarder Traoré trouver le chemin des filets sur un service de Berardi, voir son entraîneur se faire expulser pour des commentaires peu sympathiques et observer Berardi planter un joli enroulé de l'extérieur de la surface. De son côté, Caputo manque de peu le 3-0 puisque l'arbitre estime qu'il est hors-jeu... avant de se faire enfin plaisir, son plat du pied trompant Perin. Le passeur ? Berardi, qui donne ensuite une troisième passe dé Raspadori (même si ce dernier fait tout tout seul). Sans oublier le doublé de Caputo, facile. Le Genoa peut flipper : Lecce s'est imposé, et revient à un minuscule point.Le point qui sépare Lecce de Genoa, qui pourrait descendre lors de l'ultime journée de Serie A.