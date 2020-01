La Lazio et Immobile sur leur lancée

1

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Alberto, Jony - Caicedo, Immobile. Entraîneur : Inzaghi.



Sampdoria (4-4-2) : Audero - Bereszyński, Chabot, Colley, Murru - Thorsby, Vieira, Jankto, Linetty - Caprari, Gabbiadini. Entraîneur : Ranieri

Inarrêtable.Actuellement, la Lazio est tout simplement en feu. Invaincus cette saison à domicile et sur une énorme série de dix succès en championnat, les locaux ont obtenu une onzième victoire face à la Sampdoria à l'occasion de la vingtième journée de Serie A. Comme souvent, et comme au match aller où l'attaquant avait déjà signé un doublé, c'est Immobile qui a perforé la défense adverse. L'avant-centre a d'abord permis à Caceido d'ouvrir le score dès la septième minute, l’Équatorien reprenant une frappe de l'Italien repoussée par Audero.Le meilleur buteur du championnat a ensuite fait trembler les filets à deux reprises en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, marquant sur un penalty provoqué par la main de Murru et enchaînant par un face-à-face gagné avec le portier. 21et 22pions pour lui, record personnel sur une saison égalé... et bientôt dépassé. Sereine, la Lazio a en effet prolongé sa domination via des occasions de Milinković-Savić ou Alberto. Surtout, elle a aggravé le score par une lucarne de Bastos et un nouveau péno d'Immobile (pour une main de Colley, cette fois). Un Immobile qui aurait même pu s'offrir un quadruplé, s'il s'était montré un poil plus précis. À noter, tout de même, la réduction de la marque de Linetty et l'expulsion sur la fin de Chabot.5-0, et trois points de retard sur la Juve : on y pense quand, au titre ?