La Lazio engloutit le Lokomotiv, Leverkusen s'arrache face au Celtic

Avec sa victoire face au Lokomotiv Moscou (0-3), la Lazio a assuré sa qualification et l'élimination de Marseille. Dans le groupe G, le Bayer Lervekusen et le Real Betis ont également fait le nécessaire pour voir la suite de la compétition.

Pendant que Marseille se faisait trimbaler par Galatasaray , la Lazio a tué tout suspense pour la qualification en allant s’imposer ce jeudi sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (0-3). Lesdoivent leur salut à deux penaltys transformés par le meilleur buteur de l’histoire du club, Ciro Immobile, et un but tardif de Pedro. Avec ce succès, l'écurie italienne pointe à deux points des Turcs, et s’offre donc une finale pour la première place du groupe E puisqu'elle recevra les Stambouliotes dans deux semaines. Les Russes devront, eux, battre les Phocéens pour espérer être reversés en C4. Zéro pointé pour les clubs de la mère patrie en cette cinquième journée de Ligue Europa, puisque Ludogorets, déjà éliminé, a craqué sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (1-0). La faute à une frappe sublime d’Ivanić, qui comptera parmi les candidats pour le but de la soirée.Sergio Canales pourrait lui aussi bien figurer au classement des plus belles réalisations du soir grâce à son enroulé du gauche qui a scellé la victoire du Real Betis à domicile face à Ferencváros (2-0). Passeur décisif sur le second but, Héctor Bellerín avait permis à Cristian Tello d’ouvrir le score grâce à un appel et un centre en retrait millimétrés. La victoire des Andalous combinée à celle du Bayer Leverkusen, qui a su arracher les trois points sur son terrain face au Celtic (3-2), assure la deuxième place pour les Andalous. Bien qu’ils menaient encore à dix minutes de la fin, s’imposer aurait été heureux pour les Écossais vu le scénario du match. Alors que les Allemands sont certains d’être premiers, lessont éliminés et seront reversés en C4.Avec son succès acquis à la dernière seconde face à Braga (3-2), Midtjylland ne dit pas adieu à la C3 et pourrait même finir en tête de son groupe F. Les Portugais, en revanche, recevront Belgrade et devront gagner pour avoir l'esprit tranquille. Dans le groupe H, West Ham, déjà qualifié, s’est tranquillement imposé à l’extérieur face au Rapid Vienne (0-2), dans un stade vide à cause de la situation sanitaire en Autriche. Dans l’autre rencontre du groupe, Genk est allé chercher le nul en Croatie contre le Dinamo Zagreb (1-1). Pour continuer l’aventure en C3, les Belges devront s’imposer face à Vienne et espérer une défaite de Zagreb face à West Ham.