La Lazio enchaîne à Sassuolo, la Roma cogne Brescia

Les autres résultats du jour...

Buts : Palacio (40e), Džemaili (90e+5) pour Bologne // Kulusevski (17e), Iacoponi (71e) pour Parme

But : Di Carmine (66e) pour le Hellas

Au Mapei Stadium, Ciro Immobile ne met qu'une petite demi-heure pour tromper Andrea Consigli (34) et ainsi devenir le troisième meilleur buteur historique de la Lazio en Serie A (ex-aequo avec Tommaso Rocchi avec 82 buts). Oui, mais voilà : la Lazio a globalement dominé cette première période, est tombée sur un portier neroverde en état de grâce et va sombrer sur coup de pied arrêté juste avant la pause. Francesco Caputo, étrangement seul au second poteau, pousse le cuir au fond des filets et ramène Sassuolo à la hauteur de son adversaire du jour (45+1). Le second acte est brouillon, les occasions franches se font rares et c'est finalement dans le temps additionnel que lesvont venir à bout de l'équipe de Roberto De Zerbi. À la suite d'un beau jeu à deux entre Luis Alberto et Felipe Caicedo, l'international équatorien délivre les siens dans le temps additionnel Caicedo (90+1). Une cinquième victoire de rang en championnat pour la troupe de Simone Inzaghi, qui s'installe plus que jamais sur la troisième marche du podium.Lors de sa première à la tête de Brescia le 10 novembre dernier, Fabio Grosso est rentré chez lui avec une valise sous le bras collée par le Torino. Sans Mario Balotelli, dont il avait décidé de se passer pour se rendre à l'Olimpico défier la Roma, l'ancien Lyonnais n'était pas loin de recevoir le même tarif que pour sa première fois sur un banc de Serie A. C'est en seconde période que lesvont mettre un coup d'accélérateur, et réduire au silence les. Chris Smalling lance la Louve grâce à un coup de tête sur corner (49), avant que son alter-ego Gianluca Mancini ne place une feuille morte somptueuse (57). Le festival sera clôt, de près, par Edin Džeko (66) qui permet à la Roma de s'emparer provisoirement de la quatrième place.