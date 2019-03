La Lazio dévore la Roma

Face à une Roma friable derrière et sans allant devant, la Lazio a parfaitement fait le boulot pour croquer goulûment dans le derby de Rome. Et mettre un gros taquet derrière les oreilles du rival honni, défait par trois buts à zéro.

La première lame laziale

La maladresse romaine, le réalisme laziale

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, Acerbi, Radu - Marušić, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto (Parolo, 69e), Lulić - Correa (Cataldi, 78e), Caicedo (Immobile, 64e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



AS Roma(4-3-3) : Olsen - Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov - Cristante, De Rossi (Pastore, 65e), Pellegrini - Zaniolo (Perotti , 60e), Džeko, El Shaarawy. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Cette fois-ci, il n'y avait pas vraiment photo. Une première période parfaitement maîtrisée, une seconde cyniquement gérée pour couler progressivement les: face à une Roma éteinte techniquement, la Lazio a habilement géré son affaire ce samedi soir pour dresser la Louve par trois pions à rien. On appelle ça, au choix, une humiliation, une raclée, une branlée, une fessée, une défaite qui tombe mal, une vengeance difficile à digérer ou un échec honteux. Chacun sa définition pour ce revers.Baffée trois buts à un par son rival romain en première partie de championnat, la Lazio n'a pas envie d'attendre pour sortir les couteaux. Les offensives dessont tout de suite tranchantes et les sucreries techniques de Milinkovic Savic et Luis Alerto, qui enquillent les louches gourmandes dans le dos de la défense et les dribbles coquins, sont autant de petits coups de couteau dans l'épiderme encore trop tendre de la Roma.Forcément, à force de subir, la Louve finit par craquer et la Lazio s'offre le premier sang : Peu avant le quart d'heure de jeu, Joaquin Correa glisse une petite douceur dans les petons de Caicedo, qui crochète astucieusement Olsen avant de pousser le cuir dans le but vide. Désarmés par le 3-5-2durant la première demi-heure, lesse secouent par la suite un peu plus les miches, mais seul Edin Dzeko se procure une réelle occasion, même si son tir trop écrasé autour de la 25e minute de jeu est aisément dévié par Strakosha.Bien trop mollassonne en première période, la Roma croque plus volontiers dans le derby en seconde. Beaucoup de bruit pour pas grand chose : les Romains sont certes plus mobiles, mais toujours sans aucune idée balle au pied. Dzeko joue à l'envers, les passes de De Rossi sont hors tempo et seul Nicolo Zaniolo, d'un raid solitaire fantastique, parvient à faire passer un début de frisson dans l'échine des. En désespoir de cause, Di Francesco fait entrer Perotti et Pastore, qui parviennent enfin à redonner un peu de peps aux attaques de la Louve. Florenzi décoche alors un caramel lointain, que Strakosha boxe en corner peu après l'heure de jeu. Puis Pastore, servi de la tête par Džeko, manque d'un rien d'égaliser, d'une reprise à bout portant sur corner.Le tournant de l'affaire. Parfaitement lancé en profondeur par Immobile, alors tout juste entré en jeu, Correa fonce dans la surface où il est légèrement bousculé par Fazio. Immobile transforme et ses partenaires n'ont dès lors plus qu'à planter un troisième coup de couteau dans le dos de la Louve : Magnifiquement servi en une touche par Milinkovic Savic, Cataldi bat une nouvelle fois Olsen, d'une frappe limpide du gauche. Cerise sur le gâteau pour les: Kolarov se prend un second jaune synonyme de rouge en toute fin de match. Rideau et scénario idéal pour la Lazio , qui recolle à seulement trois points de son rival romain, au classement de la Serie A.