La Lazio désosse Lecce, la Samp coince l'Atalanta

Laambiance la première période à coup de ses habituels redoublements de passes, mais ne trouvera jamais de décalage décisif dans les derniers mètres. C'est ballot, parce que le second acte sera plus corsé pour les Bergamasques. Notamment quand leur meneur de jeu, Ruslan Malinovskyi, se chope un rouge à la 74e minute de jeu. Forcément, c'est la Samp qui se secoue les guibolles pour tenter de briser la glace. Sans succès : lesserrent les dents derrière et repartent de Gênes avec un nul pas malheureux, au vu des circonstances de fin de match.Bien dans ses baskets ce dimanche, la Lazio domine. Logiquement, Correa voit la lumière au travers de la foret de jambes qui lui oppose Lecce dans la surface pour ouvrir le score, d'un tir joliment travaillé. Mais less'accrochent et Lapadula, opportuniste, profite d'une déviation sur corner pour tromper Strakosha de près. Un sursaut d'orgueil qui n'est pas du tout du gout de Milinković-Savić, qui s'en va dévier dans le but adverse un centre enroulé d'Acerbi. La suite sera une simple affaire de penaltys : Lecce loupe le sien et manque l'opportunité de revenir à 2-2, quand Immobile, après une main de Tachtsídis dans la surface, ne tremble pas. Joaquin Correa, parfaitement servi par Immobile, encore lui, n'a plus qu'à conclure l'affaire pour les. Andrea La Mantia réduira seulement le score en fin de match. Sans conséquence pour la Lazio, qui en profite pour grimper au 3e rang de la Serie A.