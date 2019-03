La Lazio déroule, l'Atalanta cale

31

Buts : Marušić (22e), Luis Alberto (26e et 38e), Lulić (44e) pour la Lazio // Sprocati (77e) pour Parme

Buts : Iličić (55e) pour l'Atalanta // Meggiorini (32e) pour le Chievo

L'occasion était belle et la Lazio ne s'est pas privée pour la saisir.Après les défaites surprises de la Roma face à la SPAL et du Torino contre Bologne , la Lazio avait l'occasion de grappiller trois points sur ses concurrents à l'Europe.Mission accomplie en l'espace de 45 minutes pour les, qui ont littéralement démoli Parme lors d'une première période conclue sur le score de 4-0. Marušić, Luis Alberto deux fois et Lulić ont permis à la Lazio d'être en gestion totale en seconde période, les hommes d'Inzaghi concédant finalement un but parmesan en fin de partie sur une belle boulette de Patric Grâce à ce succès, la Lazio , qui compte toujours un match en moins, remonte à la sixième place, à seulement deux points de la Roma, et à égalité avec l' Atalanta , qui a concédé le nul à domicile contre le Chievo Lesont été surpris par l'ouverture du score de Meggiorini à la demi-heure de jeu. En seconde période, les joueurs de Gasperini ont rapidement trouvé l'égalisation par Iličić, mais ne sont pas parvenus à venir à bout d'une équipe du Chievo pourtant destinée à la Serie B.La Serie B devrait également tendre les bras à Frosinone , battu dans le « match de la peur » à Empoli , 2-1. Lesrestent avant-derniers, et comptent désormais huit points de retard sur leur adversaire du jour, premier non-relégable. L'ascenseur pour eux.