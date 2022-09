La Lazio déboussole le Feyenoord, Ferencváros s’offre Trabzonspor

Les résultats

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas là pour rigoler.En Serie A, la Lazio a démarré sa saison en douceur (neuvième après cinq journées). En Ligue Europa, en revanche, les partenaires de Ciro Immobile ont mis le turbo d’entrée. Ce jeudi soir, les Romains ont en effet longtemps été la seule équipe sur le terrain, face à un Feyenoord dépassé (4-2). Portés par Luis Alberto (4), Felipe Anderson (15) et, surtout, Mattia Vecino, grand bonhomme du soir avec son inattendu doublé (28, 63), lesont rapidement pris le large et les finalistes malheureux de la dernière C4 n’ont pu qu’essayer de limiter les dégâts, grâce à deux buts tardifs de Santiago Giménez (69, 88). La troupe de Maurizio Sarri prend la tête du groupe F, devant le Sturm Graz, vainqueur de Midtjylland (1-0).Pendant que Monaco s’arrachait pour l’emporter à Belgrade (0-1), Ferencváros et Trabzonspor ont fait le spectacle à Budapest. En infériorité numérique pendant 75 minutes, les Aigles verts ont eu le dernier mot (3-2), mais ça s’est joué à trois fois rien. À vrai dire, les champions de Turquie ont même cru égaliser en toute fin de partie. Sauf que le but de l’ex-Lillois Yusuf Yazıcı a été refusé pour une position de hors-jeu. Au contraire de celui de l’ancien Lorientais Umut Bozok, qui avait relancé les visiteurs un peu plus tôt (71). Dans la poule de Nantes, victorieuxde l’Olympiakos (2-1), Fribourg a dominé Qarabağ sur un score identique et qui n’a plus bougé après la pause (2-1). Enfin, l’interruption du match engendrée par un jet de bouteille sur un arbitre de touche n’a guère perturbé le Sheriff Tiraspol, qui a imposé sa loi chez l’Omonia (0-3).Des buts, du suspense et des anciens de Ligue 1 qui se rappellent à notre bon souvenir : pas de doute, la Ligue Europa est bien de retour.