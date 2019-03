La Lazio cueille l'Inter à froid

Un but, et puis s'en va. Voilà comment la Lazio s'est imposée, par la plus petite des marges donc, contre l'Internazionale à San Siro (0-1). De bon augure pour la prochaine Ligue des champions. Merci qui ? Merci Milinković-Savić !

L'éclair de Sergej

Nainggolan, le retour

Internazionale (4-2-3-1) : Handanović - Asamoah, Škriniar, Miranda, D'Ambrosio (Candreva, 80e) - B. Valero (Nainggolan, 74e), Brozović - Politano, Vecino, Perisić - Keita (J. Mario, 84e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Lazio (5-3-2) : Strakosha - Lulić (Durmisi, 87e), Bastos, Acerbi, Luis Felipe, Rômulo - L. Alberto (Parolo, 67e), L. Leiva, Milinković-Savić - Correa (Caicedo, 27e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Il y avait comme un bon coup à faire pour la Lazio , ce dimanche soir. Battu par la Sampdoria de Gênes hier, l' AC Milan avait laissé la possibilité à ses poursuivants d'entrevoir un possible ticket d'accession à la prochaine C1. L'AC Milan ? L'ennemi historique de l' Inter , qui accueillait les. Manque d'envie ou pas, les hommes de Luciano Spalletti ont pêché par leur stérilité offensive, et la Lazio ne s'est pas privée pour sauter sur l'occasion grâce à un réalisme à l'italienne. Résultat : un homme s'appelant Milinković-Savić en a profité dès le premier quart d'heure pour donner un précieux succès aux siens, tout en faisant chialer les locaux.Il y a, sans doute, des rencontres plus importantes que les autres. Pour l' Inter , cette réception de la Lazio prend des allures de retour de trêve internationale avec un démarrage en mode diesel sans sa pointe argentine Lautaro Martínez (blessé après la rencontre face au Maroc ). Pas de bol, les Romains arrivent avec des intentions complètement différentes. Côté gauche de la surface milanaise, le stratège Luis Alberto hérite d'un ballon perdu. Un contrôle, un décalage sur le pied droit, et l'Espagnol envoie un centre millimétré sur la tête de Sergej Milinković-Savić, présent pour ouvrir le score (0-1, 13). Maîtres des opérations, lesencaissent malgré tout une mauvaise nouvelle puisque Joaquín Correa doit laisser sa place à Felipe Caicedo peu avant la demi-heure de jeu.Bien dans son match, la Lazio ne faiblit pas et manque même de corser l'addition sur un coup franc de Luis Alberto repris puissamment de la tête par Bastos . Mais Samir Handanović prouve là sa capacité à réaliser des arrêts réflexes énormes. Touché dans son orgueil, Keita Baldé justifie dans la foulée sa présence à la pointe de l'attaque lombarde et dégaine une frappe que Thomas Strakosha repousse avec sérénité. Mais une nouvelle fois, la Lazio démontre sa dangerosité grâce à une frappe de l'intenable Luis Alberto claquée par Handanović en corner. Pas le temps de frapper le coup de pied de coin, tout le monde va cogiter pendant quinze minutes pour abattre de nouvelles cartes.Visiblement secoués par Spalletti, les Intéristes accélèrent le mouvement dès la reprise par l'intermédiaire d'Ivan Perisić et sa frappe du gauche. Mais Strakosha veille encore au grain. Pourtant, la Lazio imprime très vite un faux rythme dans la partie, et les Milanais se mettent à douter. Sur un contre, Handanović évite le pire en sortant vainqueur d'un face-à-face avec Caicedo puis Ciro Immobile . À l'usure, la Lazio parvient à rendre les offensives adverses inefficaces malgré de nombreux changements tactiques dont l'entrée d'un Radja Nainggolan de retour de blessure. Mais trop isolé dans ses percées, le Belge ne trouve que les gants d'un Strakosha sûr de sa force. Voilà qui fait les affaires de la Lazio , cinquième à trois points derrière l' AC Milan ... avec un match en moins.