La Lazio condamnée par l'UEFA pour les chants racistes

La sanction est tombée.À cause du comportement raciste de certains de ses supporters face à Rennes lors de la dernière journée de Ligue Europa, la Lazio va devoir jouer devant un stade partiellement vide lors de la prochaine rencontre face au Celtic. L'UEFA a en effet ordonné la fermeture des sections 46, 47, 48 et 49 du stade, où une bannière #EqualGame avec le logo de l'UEFA sera installée à la place des supporters.Cette bannière devra également être placée sur le maillot des. Le club romain va également devoir s'acquitter d'une amende de 20 000 euros, et est en sursis pendant un an : si de tels événements devaient se reproduire, le club écoperait d'un match à huis clos.Décidément, les membres de la Commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA doivent accumuler les heures sup' cet automne.