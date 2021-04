La Lazio bat Benevento dans le spectacle

Lazio (3-5-2) : Reina - Marušić, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Alberto, Fares - Correa, Immobile. Entraîneur : Inzaghi.



Benvento (4-3-2-1) : Montipò - Depaoli, Glik, Barba, Letizia - Improta, Schiattarella, Ioniță - Insigne, Sau - Gaich. Entraîneur : Inzaghi.

Était-ce vraiment nécessaire de lui offrir deux buts, elle qui était déjà largement favorite ?Pour le compte de la 31journée de Serie A, la Lazio a dominé Benevento qui l'a bien aidée en marquant deux fois contre son camp. À la dixième minute pour l'ouverture du score, d'abord, Depaoli trompant son portier via une frappe déviée après de premières occasions pour Immobile (tir non cadré) et Correa (tête sur le poteau). Juste après l'entracte, ensuite, Montipò envoyant la sphère dans ses propres cages pour la quatrième réalisation des locaux. Entre-temps, les Romains avaient déjà pris le large (malgré un pion adverse signé Sau en fin de premier acte, sur une passe décisive d'Insigne) : Immobile, aidé par Milinković-Savić, a en effet doublé la mise à la vingtième minute, alors que Correa a enfoncé le clou sur penalty (sanctionnant une faute de... Montipò) avant la pause.Mais contre toute attente, les visiteurs ont quand même réussi à faire peur à leur ennemi du jour : profitant d'un nouveau péno raté d'Immobile et d'un arrêt de Montipò devant Fares, l'outsider est revenu à 4-2 sur un penalty réussi de Viola à l'heure de jeu. Puis à 4-3, Glik faisant mouche sur corner (frappé par Viola) sur la fin. Tout ça sans compter le coup de casque de Lapadula gagnant annulé par la VAR et la belle opportunité foirée par Insigne. Il a donc fallu un ultime caramel d'Immobile dans le temps additionnel pour éteindre tout suspense et détendre les partenaires de Lazzari, qui grappillent des points dans la course à la Ligue des champions (à quatre unités du top 4).Et merci aux frangins Inzaghi, pour ce duel plein de tremblements de filets.