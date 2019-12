La Lazio avale la Juve

Parfaitement en place collectivement et bien aidée par l'exclusion de Cuadrado à la 69e minute de jeu, la Lazio a étouffé la Juve en seconde période, qui ne s'est jamais remise du but du break, un petit chef d'oeuvre signé Milinkovic Savic. Et voilà la Vieille Dame avec sa première défaite de la saison en Serie A sous le nez.

Le coup de jus de Ronaldo, le retour de flamme laziale

Le chef d'oeuvre de Milinkovic Savic

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu - Lazzari, Milinkovic (Caicedo, 90e), Leiva, Luis Alberto (Parolo, 76e), Lulic - Correa, Immobile (Cataldi, 85e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Juventus (4-3-1-2) : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur (Can, 40e), Pjanic, Matuidi - Bernardeschi (Danilo, 70e) - Ronaldo, Dybala (Higuain, 79e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Elle avait presque fini par arrêter d'y croire. Voilà seize ans, seize longues années, que la Lazio n'avait plus domestiqué la Juve à l'Olimpico. Plus d'une décennie sans victoire, qui a donc pris fin ce samedi soir. Comment ? Avec un collectif en béton armé, mais aussi un Milinkovic Savic et un Luis Alberto impériaux. Et voilà lesqui se retrouvent à trois petites unités deset cinq de l'Inter en haut de la Serie A. Voilà qui donne envie de rêver, quand on est...Invancue en Serie A depuis la fin septembre, la Lazio balance ses complexes par dessus bord dès le début de match et commence pied au plancher : Milinkovic trouve Immobile dès la cinquième minute d jeu dans la surface, mais le tir de l'attaquantest dévié de justesse par de Ligt. Si lesont décidé de ne pas passer leur soirée planqués sous leur couette, la Juve n'est pas non plus venue à l'Olimpico en pyjama et en pantoufles. Très juste dans le jeu, la Vieille Dame déroule un paquet de combinaisons léchées avec Paulo Dybala à la baguette. Mais le plus gros ambianceur du premier acte reste encore Cristiano Ronaldo : inspiré dans ses décrochages, le Portugais a de la foudre dans les gambettes et s'en va ouvrir la marque après avoir initié un superbe une-deux avec Bentancur, qui lui permet de conclure à bout portant.Insuffisant pour griller les espoirs des: lesd'Inzaghi persistent, alors que Leiva, Milinkovic et Luis Alberto mettent progressivement la patte sur l'entrejeu. Un cran plus haut, les joueurs du club de la capitale mijotent à petit feu les, acculés sur leurs bases arrières. De quoi finalement permettre à Luiz Felipe, servi par un centre enveloppé de Luis Alberto, d'égaliser d'une tête rageuse, juste avant la pause.La partie d'échec sera relativement plus sage ensuite, les pièces maîtresses des deux camps, notamment Ronaldo et Dybala coté, faisant l'objet d'une surveillance et d'un marquage particulièrement gratiné. De fait, la Lazio détricote habilement le jeu, et, à défaut de foutre les jetons à Szczęsny, garde une certaine maîtrise en multipliant les sorties de balles propres et maîtrisées. S'ensuivent deux énormes tournants : un dégagement court complètement foiré de Strakosha qui atterrit dans les pieds de Dybala, un cadeau que l'Argentin gâche en tirant dans les pognes du portier. Puis, ce dégommage en règle de Cuadrado sur Immobile, le Colombien se prenant un rouge logique après avoir découpé l'avant centre, alors que ce dernier fonçait seul en contre.Cette fois- ci, la Lazio peut montrer les crocs et ce qui devait arriver arriva : Luis Alberto balance une galette pour Milinkovic Savic dans la surface, qui sort de son chapeau magique un enchaînement contrôle-frappe de haut vol, qui laisse baba Szczęsny. La Juve, dépassée, perd alors un chouia la boule derrière. Pas de bol pour elle, Correa, bien servi par Immobile, se dégote un penalty après s’être vu fauché par Szczęsny. Rideau? Non, parce qu'Immobile voit sa transformation boxée par le gardien piémontais. Un scénario taré, qui voit la Vieille Dame respirer encore, mais les, en infériorité numérique, ne retrouveront jamais de second souffle. Caicedo, en contre, n'a dès lors plus qu'à essuyer l’assiette en fin de match. Résultat? Pour la première fois depuis 16 ans, la Lazio casse les pattes de son bourreauà l'Olimpico. Historique, comme le niveau affiché par cette Lazio là. Les poulains d'Inzaghi infligent au passage à la Vieille Dame sa première défaite en Serie A cette saison, alors que lesn'ont plus que trois petits points d'avance sur lesau classement.