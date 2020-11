La Lazio arrose Crotone

4

Crotone (3-5-2) : Cordaz - Magallan, Marrone, Cuomo - Rispoli (Pereira, 45e), Benali, Petrićcione (Dragus, 68e), Vulic (Rivière, 79e), Reca - Messias, Simy. Entraîneur : Giovanni Stroppa.



Lazio (3-5-2) : Reina - Patric (Hoedt, 78e), Acerbi, Radu - Lazzari, Parolo (Akpa-Akpro, 45e), Leiva, Luis Alberto, Fares (Marušić, 45e) - Correa (Caicedo, 61e), Immobile (Pereira, 75e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

En déplacement sur la pelouse de Crotone, la Lazio a fait le boulot sérieusement en s'imposant (0-2) et en enchaînant par la même occasion un quatrième match de rang sans défaite en Serie A.Sous une pluie diluvienne, les hommes de Simone Inzaghi ne sont pas loins d'être surpris par Simy d'entrée, mais ce sont eux qui vont finalement réussir à faire la différence. Le jeu étant quasi impraticable au sol, Marco Parolo décide de délivrer un magnifique ballon aérien dans la course de Ciro Immobile qui, après trois matchs loupés à cause de la Covid-19, refait trembler les filets d'un joli coup de tête. Juste avant la pause, Alex Cordaz sort le grand jeu devant Mohamed Fares et laisse une chance au promu de rester en vie.Mais au retour des vestiaires, après une petite accalmie, la pluie reprend de plus belle et la défense de Crotone prend l'eau. Lancé par Immobile, Joaquín Correa réussit à glisser le cuir dans un angle impossible et mal protégé par Cordaz pour mettre lesà l'abri. La Lazio contrôle ce second acte sans trembler, l'entrant Felipe Caicedo manquant même le face-à-face du 3-0. La formation romaine décroche son quatrième succès de la saison, précieux malgré les conditions de jeu difficiles, et remonte provisoirement à la cinquième place à seulement trois points du leader milanais.