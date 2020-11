La Lazio arrache le nul au Zénith

e), Santos, Rakitsky, Lovren, Karavaev - Kuzyayev (Wendel 90e+1), Ozdoev (Sutormin 90e+1), Barrios, Erokhin - Dzyuba Entraîneur : Semak





Lazio (3-5-2) :Reina - Acerbi, Hoedt, Gabarron - Fares (Pereira 58e), Milinković-Savić, Parolo (Cataldi 52e), Akpa Akpro, Marušić - Muriqi (Caicedo 58e), Correa (Luiz Felipe 85e) Entraîneur : Inzaghi

TD

La Lazio s'en contentera. Menée tout le match à Saint-Pétersbourg, la Lazio a fini par prendre un point grâce à son spécialiste des fins de match, Felipe Caicedo, auteur du but égalisateur en fin de match.Les nombreuses absences côté romain n'auguraient pourtant rien de bon. La première mi-temps a été poussive, idéal pour les insomniaques en manque de berceuses. Les Russes ont sonné la fin de la sieste par l'intermédiaire de Dzyuba, qui a utilisé sa grande carcasse pour servir de lance de rampement et mettre Erokhin sur orbite après un une-deux aérien avec Kuzyayev. Les conditions sont alors idéales pour crucifier Pepe Reina à bout portantPiqués au vif, les? Sans doute, mais sans leur leader technique, Luis Alberto, et leur buteur en série, Ciro Immobile, les Romains multiplient les approximations techniques et sont à la peine. Simone Inzaghi tente d'y remédier en lançant Andreas Pereira et Caicedo. Rien ne semble pouvoir y faire. C'est même Mostovoy, sur son premier ballon, qui passe pas loin de doubler la mise. Après avoir fait perdre la tête à Hoedt, le Russe manque le cadre de peu (61). Puis les Saint-Pétersbourgeois s'éteignent. Alors, sur une remise de Milinković-Savić, Caicedo tente d'imiter Erokhin, mais ne cadre pas (73). La deuxième alerte vient d'un slalom de Correa qui bute sur la main gauche solide de Kerzhakov (78). La troisième est la bonne : Caicedo n'a qu'à mettre son pied en opposition pour transformer le service d'Acerbi en but (1-1, 82). Le but invalidé de Mostovoy (90+3) fait passer un dernier frisson à un Inzaghi survolté, mais, sans briller, ce sont bien les Romains qui font la bonne opération et prennent la tête du groupe F avant Bruges-Dortmund.