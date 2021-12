La Juventus vient à bout du Genoa malgré un énorme Sirigu

60

Juventus (4-2-3-1) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini (Alex Sandro, 46e) - Bentancur, Locatelli - Kuluševski, Dybala (Kaio Jorge, 89e), Bernardeschi (Rabiot, 83e) - Morata (Kean, 73e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.





Genoa (3-5-2) : Sirigu - Biraschi, M. Bani (Vanheusden, 73e), J. Vásquez - Ghiglione, Abd. Touré (Portanova, 59e), Behrami (Galdames, 59e), Hernani, Cambiaso (Melegoni, 85e) - Bianchi (Pandev, 58e), Ekuban. Entraîneur : Andriy Shevchenko.

27 tirs à 0.Face à un Genoa totalement inoffensif et sans neuf joueurs majeurs, la Juventus a conclu sa semaine par un deux sur deux attendu , mais pas moins nécessaire (2-0), vu la panade actuelle . Le détonateur du soir côtén'est autre que le Colombien Juan Cuadrado, papa d'un corner direct de toute beauté, à l'image de celui de Çalhanoğlu la veille, sur la pelouse de la Roma. Les Génois, eux, errent sans but et se mettent en danger sur chaque action, sans forcément d'aide extérieure. Heureusement, Salvatore Sirigu se démultiplie devant Bernardeschi (15), Dybala (63et 65) et dégoûte même De Ligt, puis Morata avec une double parade en or (37).La Juve mitraille, cadre la moitié de ses tentatives et table sur des séquences de jeu à rallonge, mais ni Kuluševski après un amour de ballon de Locatelli (58), ni Morata en solo (53), ne parviennent à mettre une Vieille Dame convalescente à l'abri. Sauf que les hommes de Mad Max Allegri ont planté pas moins de 35% de leurs buts dans le dernier quart d'heure, etDybala se charge finalement de le rappeler à la plèbe pour couronner son nouveau match plein : frappe pure, petit filet opposé. Cette fois, même Sirigu ne peut plus s'interposerCinquième, la Juventus « n'est plus qu'à » sept points de la zone Ligue des champions. Pour lede mister Shevchenko - relégable - en revanche, il va peut-être falloir se remettre à jouer (et à gagner) un jour.