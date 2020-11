La Juventus valide son billet sur le gong

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Alex Sandro, De Ligt, Danilo, Cuadrado - Bernardeschi (Chiesa, 62e), Arthur (Ramsey, 82e), Bentancur (83e), McKennie (Kulusevski, 62e) - Ronaldo, Dybala (Morata, 62e) Entraîneur : Pirlo



Ferencváros (5-2-3) : Dibusz - Heister, Dvali, Frimpong, Blazic, Lovrensics (Botka, 75e) - Somalia, Siger (Laidouni, 75e) - Nguen (Boli, 70e), Uzuni, Zubkov (Isael, 70e) Entraîneur :Rebrov

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et à la fin, c'est la Juve, aidée par son renard Álvaro Morata, qui gagne. La Vieille Dame a traversé le passage piéton au feu orange, ce mardi soir face à Ferencváros, validant sa victoire et son billet pour les 8de finale de C1 grâce à un but dans le temps additionnel de son avant-centre espagnol (2-1). La Juve peut souffler, mais elle n'a pas de quoi être fière.Dans ce match face à des Hongrois qui jouaient déjà leur survie, la troupe d'Andrea Pirlo a peiné à se mettre en marche et, pire, elle a même dû courir après le score. Car le latéral Danilo, replacé en défense centrale, a rapidement affiché ses lacunes à ce poste en laissant s'échapper Tokmac Nguen. Le Norvégien en profite pour adresser un centre à Uzuni, qui devance Cuadrado pour fusiller Szczęsny. Puis les Hongrois acceptent le siège imposé par la Vieille Dame. Les Turinois bégayent et se font piéger par d'innombrables hors-jeu (sept en première mi-temps), à l'image d'un but refusé de Ronaldo (31). Le genre de chose qui peut énerver CR7, qui décide d'envoyer un missile des vingt-deux mètresDe retour sur le pré, rebelote. Lespatinent, et les Hongrois semblent vouloir se contenter d'un nul qui les laisse mathématiquement en vie. C'est Bernardeschi qui met alors la main à la pâte. Sur un ballon mal repoussé, l'international italien fait trembler le poteau de Dibusz et le cœur des fans des(59). Ronaldo tente d'aider son compère, mais le Portugais, servi par un Morata tout frais, marche sur le ballon après s'être joué du portier de Ferencváros (68). Alors l'Espagnol joue les super-héros tout seul et d'une tête puissante, pousse Dibusz à la faute. Kiev défait contre le Barça, la Vieille Dame embarque pour les phases finales.Álvaro, le plus grand des héros.