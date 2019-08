La Juventus préparerait une offre pour Neymar

122

Et si la Vieille Dame coiffait tout le monde au poteau ?Dans l'interminable feuilleton Neymar - qui a pour avantage de se terminer dans une grosse dizaine de jours grand maximum, pour ceux qui n'en peuvent plus de cette affaire - un nouveau protagoniste vient de faire son apparition. À en croire plusieurs médias, dont les Espagnols de As , la Juventus Turin serait passé à l'offensive pour récupérer le Brésilien du PSG. Le quotidien espagnol pense savoir que le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, aurait transmis une offre d'environ 100 millions d'euros et Paulo Dybala, contre Neymar.Tout dépend à combien on valorise Paulo Dybala, mais l'ensemble représenterait une offre comprise entre 170 et 200 millions d'euros. Une offre loin des 300 millions sonnants et trébuchants réclamés par Leonardo au début du mercato, mais qui permettrait au PSG de se renforcer encore à d'autres postes d'ici la fin du marché estival. « À prendre avec des pincettes » , comme on dit pendant le mercato, hein... Effectivement, même si depuis le début, outre les Espagnols, la Juventus faisait tout de même partie des rares clubs dont on disait qu'ils avaient les moyens pour (se) payer Neymar, ça parait un peu fou et soudain, mais après tout, pourquoi pas :vu le système de jeu et l'effectif actuel de Maurizio Sarri, Neymar pourrait très bien jouer à gauche et Cristiano Ronaldo dans l'axe, par exemple.il est de notoriété publique que le PSG s'intéresse depuis quelques temps à Dybala.Particulièrement dépensière depuis le début du mercato (De Ligt, Danilo, Cristian Romero, Luca Pellegrini...) et après avoir recruté des joueurs libres avec de gros salaires (Rabiot, Ramsey), la Juventus pourrait chercher à dégager quelques autres gros émoluments comme Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain et faire un effort pour attirer Neymar dans ses filets.Autant dire que si le Barça veut vraiment Neymar, il va peut-être falloir un peu plus qu'une offre de prêt payant avec option d'achat. Ou alors, c'est une technique particulièrement bien rodée pour faire monter les enchères auprès des Catalans et du Real Madrid...