La Juventus terrasse l'Udinese, le Milan frustré par Sassuolo

Au Juventus Stadium, un doublé de Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de foudroyer l'Udinese (3-1) et de provisoirement reprendre la tête de la Serie A. Milan, de son côté, a manqué son 120e anniversaire en ne trouvant pas la faille face à Sassuolo (0-0). Enfin, dans la course à l'Europe, l'Atalanta a fait une mauvaise opération en s'inclinant à Bologne (2-1).

Milan (4-3-3) : G. Donnarumma - A. Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer, Bonaventura - Suso, Piatek, Çalhanoğlu. Entraîneur : Stefano Pioli.



Sassuolo (4-2-3-1) : Pegolo - Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos - Magnanelli, Locatelli - Berardi, Đuričić, Boga - Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Juventus (4-3-1-2) : Buffon - Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio - Rabiot, Bentancur, Matuidi - Dybala - Higuaín, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Udinese (3-5-2) : Musso - De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck - Ter Avest, Mandragora, Fofana, De Paul, Stryger Larsen - Lasagna, Okaka. Entraîneur : Luca Gotti.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski - Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil - Poli, Medel; Orsolini, Džemaili, Sansone - Palacio. Entraîneur : Siniša Mihajlović.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Castagne, de Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi, Pašalić - Muriel. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Milan rêvait vraiment d'autre chose pour ses 120 ans. À San Siro, dans une énorme ambiance et devant de nombreuses anciennes gloires comme Arrigo Sacchi, Alessandro Costacurta ou Cafu, les Rossoneri n'ont pas réussi à faire flancher Sassuolo. En première période, pourtant, les gars de Stefano Pioli ont pensé ouvrir le score lorsque sur un ballon mal renvoyé, Théo Hernandez claque une volée qui termine au fond (31). Problème : Franck Kessié, quelques instants auparavant, est coupable d'une main dans la surface par l'arbitre Gianluca Manganiello. Le second acte est à sens unique, Milan pilonne la cage d'un Gianluca Pegolo infranchissable et qui sera même suppléé par ses montants sur deux tentatives de l'ancien Lillois Rafael Leão (83,87). Au classement, Milan reste à la dixième place et manque l'occasion de se rapprocher des places européennes. Et de fêter dignement son bel anniversaire, aussi.Cristiano Ronaldo n'avait plus marqué au moins deux buts depuis le 12 mars 2019, et son retentissant triplé face à l'Atlético en Ligue des Champions. Une éternité pour CR7, qui a décidé de son propre chef de rompre la malédiction neuf mois plus tard. Face à l'Udinese, il s'est chargé de faire le boulot en profitant d'un travail de Dybala d'abord (9) avant d'expédier une frappe du gauche victorieuse (37) pour fermer le bec de l'Udinese. Avanat la pause, Leonardo Bonucci a définitivement tué les espoirs deds Frioulans d'un coup de crâne (45). Pour sa 478en Serie A avec la Juventus - record d'Alessandro Del Piero égalé - Gianluigi Buffon aura pu briller face à Kévin Lasagna (54) ou Sekou Fofana (74). La réduction du score dans les dernières secondes d'Ignacio Pussetto (90+4) ne changera rien : ce large succès permet à la Juventus de reprendre provisoirement la tête du championnat, avant le match de l'Inter ce dimanche soir à Florence.Retour sur Terre pour l'Atalanta. Quatre jours après sa prestigieuse qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions en Ukraine face au Shakhtar Donetsk (0-3), la Dea a flanché sur la pelouse de Bologne. Si l'entame de match est à mettre à l'actif des hommes de Gian Piero Gasperini, c'est bien Rodrigo Palacio qui fait exploser le Renato-Dall'Ara (12). L'Atalanta tente, rate d'énormes occasions à l'image de Pašalić juste avant la pause (41) et va même craquer une seconde fois au retour des vestiaires. Sur un centre de Tomiyasu, le capitaine Andrea Poli catapulte le cuir dans les filets de Pierluigi Gollini (53). Les Bergamasques reviendront provisoirement dans le coup, grâce à Ruslan Malinovskyi (60) bien lancé par Musa Barrow mais ça ne suffira pas. L'Atalanta cale, et peut voir la Roma, la Lazio ou Cagliari prendre une petite avanc dans la course à l'Europe.