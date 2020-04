La Juventus songe à Icardi pour remplacer Higuaín

CA

Après le feuilleton Neymar, la saga Icardi.Le buteur argentin du PSG fait ce lundi la Une de la, qui l'imagine rejoindre la Juventus pour remplacer un certain Gonzalo Higuaín, lui aussi annoncé sur le départ. Alors qu'Icardi passe actuellement son confinement aux côtés de sa compagne et agent Wanda Nara et ses enfants dans sa villa à Côme en Italie, son futur est quant à lui relativement flou. Si le joueur, qui appartient toujours à l'Inter, a clamé à plusieurs reprises son envie de rester au sein du club de la capitale , ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur la levée de son option d'achat, estimée à 65 millions d'euros.D'après le média italien, Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait ruser et profiter de sa bonne relation avec Fabio Paratici, son homologue italien. Le dirigeant brésilien suivrait toujours de très près les dossiers menant à Alex Sandro et Miralem Pjanić, respectivement latéral et milieu de terrain du club turinois. Sans compter que Wanda Nara, qui travaille à Turin, porte toujours autant l'Italie dans son cœur et avait même qualifié le transfert de son homme de « pire option » , peu de temps après son arrivée, avant de se rétracter.Le téléphone de Leonardo en PLS cet été.