La Juventus se renseigne à son tour sur Nsoki

Tout le monde se l'arrache.Mais qui va réussir à décrocher la signature de Stanley Nsoki ? Mystère. Après avoir refusé Newcastle , et alors que Nice et le PSG continuent de négocier au sujet du jeune défenseur parisien (20 ans),annonce dans ses colonnes ce lundi que la Juventus a appelé le club parisien pour avoir des renseignements sur Nsoki.Le quotidien rappelle que la Juventus est intéressée depuis un an par le joueur, et qu'elle pourrait formuler une offre rapidement alors qu'elle discute avec le PSG du cas de deux autres joueurs : Neymar et Paulo Dybala.Bon, de là à voir un échange Nsoki-Dybala, on en est encore loin.