La Juventus s'amuse avec le Chievo

Juventus (4-4-2) : Perin - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (Kean, 89e) - Bernardeschi (Spinazzola, 86e), Can, Matuidi, Douglas Costa (Bentancur, 75e) - Dybala, Cristiano. Entraîneur : Massimiliano Allegri



Chievo (4-1-2-1-2) : Sorrentino - Tomović, Bani, Rossettini, Kiyine - Radovanović - Depaoli (Jaroszynski, 66e), Hetemaj (Vignato, 61e) - Giaccherini - Pellissier (Stępiński, 65e), Meggiorini. Entraîneur : Domenico Di Carlo.

Tranquille comme la Juve.La Roma s’est cassé les dents face au Chievo (2-2). Le Napoli (0-0), la Lazio (1-1) et l’ Inter (1-1) aussi. La Juventus , elle, n’a pas tremblé face à la lanterne rouge de Serie A (3-0) et confirme qu’elle est bien au-dessus de ses autres concurrents en remportant une dix-huitième victoire en vingt rencontres de championnat.Pas vraiment d’humeur à laisser un peu d’espoir à son concurrent du soir, la Vieille Dame a très vite ouvert le score par l’intermédiaire de Douglas Costa , qui a fait parler la puissance de son pied gauche après un joli slalom au milieu de la défense du Chievo (1-0, 13). Bien en place, le Chievo arrive pourtant à contenir les assauts des Turinois, avant que Paulo Dybala ne s’infiltre dans la muraille jaune et ne serve Emre Can sur un plateau (2-0, 45).La seconde période sera du même acabit. Avec une Juventus qui a le ballon et un Chievo qui souffre. Sauf que le portier Stefano Sorrentino décide de continuer sa mission de pourrir la vie de Cristiano Ronaldo entamée lors du match aller , en repoussant le penalty du Portugais (52). Sa mission réussie, il peut laisser Daniele Rugani aggraver un peu plus la marque sur un coup de boule à bout portant (3-0, 84).Avec ce succès, la Juventus prend 46 points d'avance sur le Chievo , qui peut officiellement dire adieu au titre.