La Juventus reprend l'Atalanta sur le gong

Dans une partie rythmée et spectaculaire, l'Atalanta a pris le dessus sur la Vieille Dame grâce à un but de Ruslan Malinovskyi à quinze minutes du terme. Sauf que la Juventus, déterminée, est revenue à égalité dans le temps additionnel.

Du mouvement, du mouvement !

Le joli coaching de Gasparini, le soulagement d'Allegri

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello - Tolói, Demiral, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta - Koopmeiners - Muriel (Malinovskyi, 60e), Boga (Pašalić, 91e). Entraîneur : Gasparini.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Danilo, Bonucci (Cuadrado, 79e), De Ligt, De Sciglio - McKennie (Kean, 81e), Locatelli, Rabiot (Arthur, 86e) - Dybala, Vlahović, Morata (Aké, 86e). Entraîneur : Allegri.

92minute, à Bergame. Alors que l'Atalanta pense avoir les trois points en poche, un dernier corner apparaît en faveur de la Juventus. Dybala s'applique, s'élance, la sphère touche les cheveux de Vlahović... et le coup de casque de Danilo remet les deux équipes au même niveau, empêchant la victoire de laau dernier moment ! Un événement de plus, dans cette grosse bataille comptant pour la 25journée de Serie A où l'ennui n'a pas trouvé sa place et où personne ne méritait de perdre.Un nom résonne fort, actuellement, du côté de la Juventus : Vlahović. Recruté durant l'hiver pour redynamiser un secteur offensif ronronnant, l'ancien de la Fiorentina endosse en tout cas parfaitement le costume d'élément moteur au sein de sa nouvelle équipe depuis son arrivée. La première période face à l'Atalanta ne fait pas exception à la règle, l'attaquant étant l'auteur des trois frappes cadrées des siens (pour autant d'arrêts de Sportiello). Dybala, lui, manque l'ouverture du score pour quelques centimètres dans une rencontre rythmée. Pas en reste, lase montre elle aussi dangereuse avec De Roon (tentative au-dessus, sur corner) et Muriel (sauvetage de Bonucci) ou encore Boga (stoppé par De Ligt). De son côté, et même s'il n'a aucune parade à sortir, Szczęsny fait peur à tout le monde en percutant Koopmeiners. Aucun carton, et pas plus de but malgré un choc équilibré qui tient toutes ses promesses (excepté en matière de tremblements de filets).Au retour des vestiaires, la musique reste la même. Sauf que cette fois, l'Atalanta donne du boulot à Szczęsny : dès la reprise, De Roon oblige le portier à intervenir pour éviter la mauvaise surprise. Quelques minutes plus tard, c'est l'inévitable Vlahović qui voit encore Sportiello briser ses espoirs de réalisation. Encore ? Oui, avec Rabiot qui envoie la balle danser avec le poteau du gardien. Ce match serait-il maudit, et destiné à s'achever en un 0-0 beaucoup plus spectaculaire que le tableau d'affichage le laisserait alors penser ? Lan'a pas envie de répondre non, elle qui commence à souffrir sérieusement face aux assauts de la Juventus. Car si Koopmeiners fait frissonner les visiteurs en étant à deux orteils de couper de manière sûrement décisive une flèche de Boga, les locaux galèrent pour protéger leurs cages dans cette fin de duel mouvementée : alors que Djimsiti n'est pas loin du pion contre son camp, Rabiot balance une nouvelle balle arrêtée par le dernier rempart. Et puis finalement, contre toute attente, l'entrant Malinovskyi fait hurler le stade grâce à un magnifique coup franc joué en deux temps avec Freuler. Un Malinovskyi qui enchaîne ensuite avec un centre pour Hateboer, dont la reprise touche le poteau. Gros regret, puisque la Vieille Dame revient à égalité dans le temps additionnel à la suite d'une tête de Danilo sur corner. 1-1, terminé, balle au centre !