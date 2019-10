La Juve dans la douleur, les Romaines dans la douceur

Si la Lazio et la Roma ont pulvérisé le Torino et l'Udinese, la Juve a attendu le temps additionnel pour battre le Genoa de Thiago Motta et récupérer la première place du championnat. Pendant ce temps-là, Cagliari s'est imposé contre Bologne comme la Fiorentina à Sassuolo alors que Lecce et la Sampdoria n'ont pas pu se départager.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Récupérer son leadership, et se rasseoir sur son trône. Telle est la mission de la Juve, au lendemain de la victoire de l'Inter à Brescia. Et le champion en titre ne met qu'une demi-heure à trouver le chemin de sa quête, Bonucci profitant d'une mauvaise sortie de Radu pour envoyer un coup de casque décisif sur un corner superbement obtenu par Dybala. Sauf que les favoris s'endorment, croyant que le plus difficile est fait, et laissent Kouamé égaliser juste avant la pause sur une frappe loupée trompant Buffon. À la reprise, Cassata laisse vite ses coéquipiers à dix pour un second carton jaune sanctionnant une faute sur l'attaquant argentin. Ensuite ? Ensuite, le Genoa tient. Jusqu'au temps additionnel qui survient après deux biscottes pour Rabiot, et un but de Ronaldo annulé par la VAR. Mais à l'ultime instant, CR7 obtient un pénalty, qu'il se charge lui-même de transformer. Non, la Vieille Dame n'est toujours pas brillante, mais elle reste en tête, n'en déplaise aux Interisti.Les bons débuts de coach Motta, tout de même, après son succès lors de sa première rencontre sur un banc.Pas de souci, pour la Lazio. Devant son public, les Romains tuent la partie en huit minutes chrono. Le temps pour Acerbi (quelle frappe de mammouth!) et Immobile (quelle frappe de poney!) de faire vibrer les filets, éteignant tout suspense et faisant pleurer un Torino englué dans le ventre mou de la Serie A. L'avant-centre enfonce même le clou sur penalty obtenu par Caicedo (faute de Nkoulou, deuxième carton jaune = rouge). Sirigu évite ensuite à plusieurs reprises le quatrième, mais est finalement trompé dans les arrêts de jeu par son attaquant, Belotti, qui dévie de la tête un corner dans ses propres filets. La Lazio passe ainsi devant Naples, et se retrouve cinquième. Pas mal.Les onzième et deuxièmes buts duImmobile, en dix journées.Un Z qui veut dire Zaniolo, et 1-0. Sur la pelouse de l'Udinese, fessée 7-1 par l'Atalanta il y a quelques jours, la Roma se repose beaucoup sur un but de son Italien au quart d'heure de jeu avant de dérouler complètement après l'entracte (caramels de Smalling, de Kluivert et de Kolarov sur penalty). Et ce, malgré l'expulsion en première période de Fazio. Ouf, la Lazio est toujours derrière.L'invincibilité à l'extérieur de la Roma qui perdure, et qui monte à dix matchs toutes compétitions confondues.Le genre de duel qu'on aime, en Italie. Dont le résultat ne se déséquilibre que sur un penalty ou se rééquilibre sur un détail riquiqui, et dont la tension le rend joli. À Cagliari, Bologne compte bien s'imposer lors de débats accrochés. Son buteur, qui transforme la sentence dès la 22minute, s'appelle Santander. Son mental de fer croit permettre aux siens de revenir à niveau des Sardes en première partie de tableau, mais Galvão remet l'église au milieu du village. Finalement, Simeone et de nouveau Galvão les font totalement déchanter. La réduction de la marque, sur un contre-son-camp de Farago, ne sera qu'anecdotique. Costaud.Les dix points d'avance que possèdent Cagliari sur la zone rouge.Le genre de duel qu'on aime, en Italie. Dont le résultat ne se déséquilibre que sur un détail riquiqui, et dont la tension le rend joli. À Gênes, Lecce pense s'imposer de peu lors de débats accrochés. Le buteur, qui fait la différence dès la huitième minute, s'appelle Lapadula. Son mental de fer permet aux siens de prendre ses distances sur la lanterne rouge Sampdoria, en deuxième partie de tableau. Seulement de manière éphémère, la faute à Depaoli qui accroche le nul sur la fin. Costaud.Les deux points d'avance que possèdent Lecce sur la zone rouge, et les quatre de retard que regrette la Sampdoria sur le premier non relégable.Plus dure la vie, sans Ribéry ? Suspendu pour son coup de colère envers un arbitre assistant durant la journée précédente, le Français voit pourtant sa bande attraper les trois unités à Sassuolo. Car la Fiorentina se remet bien de l'ouverture du score de Boga au milieu du premier acte, Castrovolli répondant à l'Ivoirien et Milenković l'imitant. La Ligue des Champions, c'est toujours possible.Les zéro match nul de Sassuolo, seul club italien n'ayant jamais partagé les points en 2019-2020.