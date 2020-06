La Juventus flanque une rouste à Lecce

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi - Pjanić, Bentancur (68e, Ramsey), Rabiot (Douglas Costa, 52e) - Bernardeschi (77e, Muratore), Dybala (77e, Higuain), Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Lecce (3-5-2) : Gabriel - Donati, Lucioni, Paz - Rispoli, Tatchidis, Petriccione (46e, Rossettini), Shakov, Vera - Mancosu (73e, Barak), Falco (63e, Babacar) - Lapadula (Babacar, 46e). Entraîneur : Fabio Liverani.

Encore une fois loin d'être impériale en première période, la Juve a attendu l'exclusion bête d'un défenseur de Lecce pour se débarrasser de son adversaire du soir, en ouverture de la 28journée de Serie A ce vendredi.Si la Vieille Dame est toujours invaincue dans son Allianz Stadium en championnat cette saison, l'impression que lesse sentent parfois un peu paumés est palpable. En effet, c'est un Lecce pourtant relégable et corrigé à domicile par l'AC Milan (1-4) la semaine dernière qui se permet de prendre le contrôle des opérations. Grâce à des transitions rapides, les gars de Fabio Liverani jouent les trouble-fête dans la surface locale et le piston droit Rispoli passe tout près d'ouvrir le score d'une reprise dévissée (5).Sous l'impulsion de son métronome Tachtsidis, Lecce continue de se montrer menaçant mais Mancosu bute sur Szczęsny (16). A quand le sursaut, la Juve ? Quatre minutes plus tard, Rabiot réveille son monde d'une puissante frappe lointaine, dégagée non sans mal par Gabriel. Et alors que les hommes de Maurizio Sarri continuent de patauger, Lucioni vient ruiner le très beau début de partie de ses partenaires en étant bêtement exclu en position de dernier défenseur (30). Ce dont la Juve ne profite pas immédiatement, regagnant les vestiaires sans matelas de sécurité.Le salut turinois va finalement venir d'un changement... de Lecce. En début de seconde période, Liverani fait entrer Luva Rossettini pour renforcer son arrière-garde. Erreur, car son entrée va totalement déséquilibrer la défense des Giallorossi. Et il faut une nouvelle erreur de Lecce, toujours prompt à relancer de l'arrière malgré son infériorité numérique, pour foutre lesdevant. C'est Dybala, d'un amour de frappe dans la lucarne de Gabriel, qui force la décision. Derrière, les Turinois peuvent enclencher la seconde, avec un penalty que Cristiano Ronaldo transforme en bourrinant après l'avoir lui-même provoqué. Nouvelle bonne nouvelle : la Juve retrouve un avant-centre de métier en la personne d'Higuain, qui signe son retour par un entrain et un cachou de près. En fin de match, De Ligt participera à la fête en reprenant un centre de la tête à bout portant, sur un marquage catastrophique de l'ami Rossettini.Et voilà que, mine de rien, la Juve prend provisoirement sept points d'avance sur la Lazio en tête de la Serie A. Qu'est-ce que ce sera quand elle sera sereine pendant 90 minutes...