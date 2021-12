La Juventus fait le job à Bologne

3

Bologne (3-4-3) : Skorupski - Soumaoro, Medel, Theate - De Silvestri (Olsen, 46e), Svanberg (Vignato, 80e), Domínguez, Hickey (Viola, 85e) - Soriano (Santander, 85e), Barrow (Sansone, 79e), Arnautović. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Juventus (4-4-3) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (Sandro, 61e) - McKennie (Bentancur, 72e), Arthur (Locatelli, 61e), Rabiot, Bernardeschi - Kean (Kulusevski, 71e), Morata (Jorge, 85e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

La Vieille Dame bouge encore.Une semaine après sa déconvenue à Venise , la Juve a rebondi sur la pelouse de Bologne. Lesont pris le meilleur départ grâce à Álvaro Morata. Déjà double buteur lors de la dernière confrontation entre les deux formations, l'Espagnol a crucifié Łukasz Skorupski après une passe lumineuse de Federico Bernardeschi (6). Ensuite, plus grand-chose. Lesont pris le match en main, et la Juve s'est contentée d'attendre.Tout heureux de voir le retourné de Mattias Svanberg terminer à côté (22), Wojciech Szczęsny a été sollicité par Nicolás Domínguez au premier poteau (66). Contre le cours du jeu, Juan Cuadrado a finalement mis les Turinois à l'abri d'une frappe déviée (69). Un but qui a assommé Bologne et permis aux hommes de Massimiliano Allegri de retrouver plus de contrôle. Ces derniers restent aux portes du top 5, mais reviennent à six points de l'Atalanta, troisième, battue un peu plus tôt Autant capitaliser avant un mois de janvier qui les verra défier Naples, la Roma et l'AC Milan.