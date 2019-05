La Juventus et l'Atalanta font la fête ensemble

En allant chercher un point précieux sur la pelouse de la Juventus (1-1), l'Atalanta se retrouve sur la troisième marche du podium et a plus que jamais son destin entre ses mains pour disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Du côté de la Juventus, l'important était plutôt du côté des adieux de Massimiliano Allegri et d'Andrea Barzagli.

Iličić gâche la fête

Mandžukić rallume les enceintes

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cancelo, Barzagli (Mandžukić, 60e), Bonucci, Alex Sandro (Bernardeschi, 46e) - Emre Can, Pjanić, Matuidi (Kean, 85e) - Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Gosens (Mancini, 60e), Djimsiti, Masiello - Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne - Gómez (Pašalić, 74e) - Zapata, Iličić (Barrow, 78e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Par Andrea Chazy

Gagner là où personne ne l’a fait cette saison. Triompher sur une pelouse qui vous a toujours résisté depuis près de 30 ans, depuis plus précisément le 8 octobre 1989 et Claudio Caniggia. L’emporter quatre jours seulement après une finale de Coppa perdue face à la Lazio , avec un onze de départ quasi-identitque. Gâcher les adieux de Massimiliano Allegri et d’ Andrea Barzagli , qui passaient une tête pour la dernière fois à l’Allianz Stadium. Une mission impossible qui aurait eu de quoi faire pâlir Tom Hanks, mais que la Dea a réussi en partie : faire comme le Genoa , le Torino ou Parma et ramener un point précieux dans la course à la Ligue des Champions.Avant de fouler la pelouse de la Vieille Dame, l’équation était connue d’avance pour les hommes de Gian Piero Gasperini : avec le succès du Milan plus tôt dans la journée face à Frosinone , aucun revers n’est permis si l’ Atalanta compte garder son destin entre ses mains. Alors, après cinq premières minutes d’applaudissements nourris où la Juventus fête les siens, Freuler calme l’assistance et oblige Szczęsny à s’employer une première fois (7). Lesétouffent complètement la Juventus qui peine à sortir de sa moitié de terrain, et en profitent au passage pour décocher les plus belles flèches. Après une percée plein axe, Zapata n’est pas loin de tromper le portiermais son tir rasant manque la cible d’un rien (28). À force d’insister, les bergamasques vont finir par trouver la faille sur corner : Gómez à la baguette, Masiello à la déviation et enfin Iličić au second poteau pour la finition (33). Le premier coup de massue est porté, et le second n’est pas loin de s’abattre à son tour, mais Szczęsny sort le grand jeu alors que Zapata avait grillé la politesse à Barzagli (38). Un premier acte parfaitement géré par l’ Atalanta , qui compte voir grand.Mais dès le retour des vestiaires, la fatigue commence à se faire sentir et la Juventus n’a pas vraiment envie que cette soirée soit totalement manquée. Cancelo expédie d’abord un missile non loin de la lunette de Gollini (60). L’heure de jeu est passée, le moment pour Andrea Barzagli de lâcher quelques larmes de crocodile et d’entamer un tour d’honneur pendant que la Dea souffre. Iličić fait passer un frisson avec un coup franc parfaitement négocié par l’international polonais (70), mais c’est bien la Juve qui va trouver la faille à son tour. Sur un caviar déposé par Cuadrado, Manzukic glisse le cuir entre les jambes de Gollini et relance le suspens (80). Les dix dernières minutes sont intenables pour l’ Atalanta , qui va finalement réussir à garder ce précieux point. Des hommages réussis pour la Juventus , une belle troisième place à une journée de la fin pour l’Atalanta : les sourires étaient véritablement sur tous les visages ce dimanche soir à Turin.