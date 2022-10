La Juventus enchaîne (enfin) contre Empoli

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Rugani (Sandro, 80e), Cuadrado - McKennie (Paredes, 65e), Locatelli, Rabiot, Kostić (Iling-Junior, 85e) - Vlahović (Milik, 65e), Kean (Miretti, 79e). Entraîneur : Allegri.



Empoli (4-3-1-2) : Vicario - Stojanović, De Winter, Luperto, Parisi - Haas (Innocenti, 89e), Marin, Bandinelli (Henderson, 75e) - Pjaca (Bajrami, 62e) - Destro (Lammers, 74e), Satriano (Baldanzi, 62e). Entraîneur : Zanetti.

L'anomalie est réparée.N'ayant pas encore enchaîné deux succès de rang en championnat cette saison, la Juventus a rectifié l'erreur ce vendredi soir en attrapant une deuxième victoire consécutive après celle obtenue sur le terrain du Torino. Lors de la onzième journée de Serie A, les Turinois ont en effet tranquillement battu Empoli grâce à un but précoce de Kean (à la suite d'un bon boulot de Rabiot, et à un centre de Kostić) et à une réalisation de McKennie en début de seconde période (tête gagnante, sur corner). En fin de rencontre, le milieu français a également enfoncé le clou du crâne sur un coup de pied de coin signé Cuadrado et sur un centre de Danilo. Son deuxième doublé, après celui en Ligue des champions.Ces trois points permettent aux locaux de recoller provisoirement aux équipes de tête, à trois unités de la Roma (quatrième) et à cinq de l'Atalanta (dauphin de Naples, deux longueurs devant). Mais ce serait mentir de dire que la bande d'Allegri, qui n'a pas du tout eu la possession de balle, a (complètement) rassuré. Même si les visiteurs, qui ont beaucoup essayé, ne se sont guère montrés dangereux. C'est d'ailleurs Milik et Miretti qui ont failli élargir le score, leurs tentatives passant au-dessus des cages de Vicario ou étant stoppées par le gardien.Reste qu'une Vieille Dame qui gagne à l'italienne, ça rappelle de bons souvenirs.