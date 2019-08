La Juventus écarte Parme et réussit sa rentrée

39

Parma (4-3-1-2) : Sepe - Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo - Kulusevski (Siligardi, 57e), Brugman (Grassi, 77e), Barillà (Karamoh, 85e) - Hernani - Inglese, Gervinho. Entraîneur : Roberto D'Aversa.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira (Rabiot, 63e), Pjanić, Matuidi - Douglas Costa (Cuadrado, 70e), Higuaín (Bernardeschi, 82e), Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.

La Vieille Dame lance bien sa saison.En ouverture de cette 118édition de la Serie A, la Juventus a fait honneur à son statut de champion en titre en allant s'imposer à Parme (0-1). D'entrée de jeu ce sont les hommes de Maurizio Sarri, absent pour cause de pneumonie , qui se mettent en évidence les premiers via CR7 et une tête un peu trop enlevée (11). Réponse du tac au tac despar l'intermédiaire d'Inglese qui tombe sur un Szczęsny inspiré (12). Mais la Juve ne va pas mettre bien longtemps avant de faire la différence.Sur un corner mal dégagé par la défense parmesane, Alex Sandro claque une volée déviée par Chiellini qui fait mouche (20). Dans la foulée, CR7 pense même doubler la mise, mais son but est annulé par une VAR très procédurière (33. Pour ne pas dire sévère. Au retour des vestiaires, les débats sont plus équilibrés et la Juve va même souffrir un peu en fin de rencontre sur un coup franc d'Hernani qui frole le montant du portier polonais (90+1). La Juve réussit donc sa rentrée, avant d'aller défier le Napoli le week-end prochain pour un choc au sommet.