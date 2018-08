La Juventus couche la Lazio

Face à une Lazio volontaire, la Juventus a été suffisamment sérieuse et incisive pour l'emporter sans trop trembler (2-0). Pjanić et Mandžukić ont offert la victoire à la Vieille Dame, qui a attendu en vain le premier but de CR7.

151

Pjanić à la volée

Mandžukić termine le spectacle

Juventus (4-3-3) : Szczęsny – Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Khedira (Bentancur, 74e), Pjanić (Can, 69e), Matuidi – Bernardeschi (Costa, 59e), Mandžukić, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Lazio (3-5-1-1) : Strakosha – Wallace, Acerbi, Radu – Marušić, Parolo (Badelj, 64e), Lucas Leiva, Milinković-Savić (Durmisi, 79e), Lulić – Luis Alberto (Correa, 64e) – Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Il y a moins de cinq mois, l'Allianz Stadium se levait comme un seul homme pour saluer le génie d'un joueur adverse. Un ciseau-retourné exécuté à 2,30m du sol, qui avait laissé pantois Gigi Buffon, geste que Cristiano Ronaldo qualifie aujourd'hui volontiers de «» . Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et CR7 retrouvait samedi après-midi ce même public, cette fois-ci sous un autre maillot. Desattentifs à la moindre prise de balle proche des vingts mètres adverses, prêts à bondir de joie pour assister au premier but du quintuple Ballon d'or sous leurs couleurs. Comme la semaine passée face à Stefano Sorrentino , à deux reprises autour de la 70, CR7 a une nouvelle fois été écœuré par un Strakosha inspiré, empêchant les dizaines de smartphones placés derrière le butde capter ce moment unique. Une petite contrariété pour Ronaldo qui sait quand même que l'essentiel est ailleurs. Sa Juve a enchaîné une deuxième victoire en deux rencontres, et pour Cristiano, le principal est bien là.Face à une Lazio encore trop tendre dans les deux surfaces, mais accrocheuse, la Juve a mis un petit quart d'heure pour totalement rentrer dans son premier match de la saison à la maison. Sans pour autant être totalement inquiétée. Deux banderilles de Lulić, quelques appels d'Immobile et puis c'est tout, ou presque. Du côté des hommes d'Allegri, Khedira frappe d'abord le poteau avant que, d'une sublime volée, Pjanić ne délivre l'ensemble du peuple turinois (1-0, 29). Titularisé au milieu, Matuidi est déjà à son zénith, Bernardeschi confirme son bon début de saison et Allegri rentre au vestiaire bien dans ses pompes. Le retour de la routine.Le second acte ressemble diablement au premier : la Lazio essaie de conserver le ballon, sans trop savoir quoi en faire, et la Juve fait mal. Ronaldo rie jaune devant ses tentatives manquées, presque même au point d'oublier de féliciter Mandžukić (2-0, 75), qui magnifie un beau débordement de Cancelo. L'an passé, la Lazio avait réussi à mettre fin à la belle série de 57 rencontres sans défaite à domicile de la Juve. Ce soir, elle était très loin de pouvoir ramener ne serait-ce qu'un point à Rome.