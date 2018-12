La Juventus bute sur l'Atalanta, la Lazio et la Samp' enchaînent

Sur la pelouse de l'Atalanta, la Juventus a galéré et concédé son deuxième nul de la saison (2-2), la faute à une expulsion de Rodrigo Betancur et un grand Duván Zapata. De son côté, la Lazio a fait la belle opération de l'après-midi en allant croquer Bologne sur sa pelouse (0-2), tandis que la Sampdoria commence à rêver plus grand après son nouveau succès face au Chievo (2-0).

8 – Prima di Fabio #Quagliarella, l’ultimo giocatore italiano che aveva segnato in otto gare di fila in Serie A era stato Christian Vieri nel 2002. Filotto.#SampdoriaChievo pic.twitter.com/IJtZJPUNs2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 décembre 2018

La Juve était prévenue : dans son antre, l' Atalanta est dure à manœuvrer : la Lazio et surtout l' Inter ne peuvent pas dire le contraire. Pour la première fois de la saison, CR7 est sur le banc. Une anomalie qui n'empêche pas la Vieille Dame de prendre le match par le bon bout. Sur un centre d' Alex Sandro contré, Djimsiti se loupe totalement et envoie le cuir dans son propre but après même pas deux minutes de jeu. Dans la foulée, Berisha sauve même la maison bergamasque en déviant sur sa transversale une frappe somptueuse de Bentancur (5). Lane se laisse pas abattre pour autant. Servi dos au but par Papu Gómez, Zapata mange tout cru Bonucci et expédie un boulet de canon dans le petit filet de Szczęsny (24). L' Atalanta regarde la Juve dans les yeux, et même un peu plus lorsque Betancur reçoit un deuxième jaune pour une énorme semelle sur Castagne (54). Deux minutes plus tard, Zapata passe devant Khedira sur corner et s'offre un doublé qui fait chavirer le stade Atleti Azzurri (56). Entré en jeu peu après l'heure de jeu, CR7 ne met pas longtemps avant d'égaliser alors que le ballon traînait dans la surface de Berisha (78). La Juve revient de loin et limite la casse avant le choc Inter -Napoli de ce mercredi soir. Le premier duel de coachs entre Pippo et Simone Inzaghi a logiquement tourné à l'avantage du petit frère, Simone. Venu à Bologne pour distancer Milan et mettre la pression sur l' Inter , le coach despeut repartir satisfait de son voyage d'Émilie-Romagne. Un succès que les Romains ont empoché grâce à une tête décroisée de Luiz Felipe sur un corner de Luis Alberto (30). En fin de rencontre, le capitaine Lulić se charge de sceller le succès de sa Lazio en renard des surfaces (90). Une deuxième victoire d'affilée qui va pouvoir redonner le sourire au président Lotito.Sans victoire depuis sept matchs, les hommes de Rolando Maran ont enfin retrouvé le goût du succès face à un Genoa qui n'avait pas digéré la fin de son panettone. Grâce à une volée écrasée au bout du temps additionnel de la première période de Diego Farías, les Sardes se donnent de l'air et grimpent à la treizième place du classement.Le promu parmesan n'en finit plus d'épater son monde et n'a visiblement pas le complexe du petit nouveau. En déplacement à l'Artemio Franchi de Florence, les coéquipiers de Gervinho ont réussi à ramener trois points à la maison grâce à une fulgurance de Roberto Inglese juste avant la pause (45). Un coup d'arrêt en revanche pour la, qui ne capitalise pas après son fringant succès décroché samedi à San Siro face au Milan.Mais qui peut stopper Fabio Quagliarella ? Personne, visiblement. D'une merveille de talonnade, l'attaquant de 35 ans, qui a prolongé jusqu'en 2020 ces derniers jours, est le premier à émerveiller le Luigi-Ferraris (47) avec son onzième but de la saison. Huit matchs consécutifs avec au moins un but inscrit, aucun Italien n'avait réalisé cette performance depuis Christian Vieri en 2002. Costaud pour un monsieur de 35 ans. Gastón Ramírez se charge ensuite de sécuriser le troisième succès de rang des(59), qui restent au contact du Top 4. Un plein de points bienvenu, à quelques jours d'un déplacement périlleux à l'Allianz Stadium.