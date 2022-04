La Juventus arrache le nul contre Bologne

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio (Kean, 86e), De Ligt (Bonucci, 59e), Chiellini (Sandro, 75e), Pellegrini (Zakaria, 59e) - Cuadrado, Danilo, Rabiot - Dybala (Bernardeschi, 59e), Vlahović, Morata. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Bologne (3-5-2) : Skorupski - Soumaoro, Medel, Theate - Hickey, Soriano (Kasius, 74e, Domínguez, 87e)), Schouten, Svanberg (Aebischer, 74e), Dijks - Arnautović (Borrow, 65e), Orsolini (Bonifazi, 87e). Entraîneur : Miroslav Tanjga.

Hara-kiri à la bolognaise.Devant au tableau d'affichage, Bologne était tout proche d'un exploit à l'Allianz Stadium face à la Juventus. C'était avant que les hommes de Siniša Mihajlović, réhospitalisé et toujours absent, ne dégoupillent et disputent les dernières minutes à 9. Permettant ainsi à la Vieille Dame de gratter un match nul dans les derniers instants (1-1). Et c'est finalement un moindre mal pour Bologne.Bien décidé à rattraper Ciro Immobile au classement des buteurs, Dusan Vlahović a débuté la rencontre comme à son habitude : tout schuss. Malheureusement pour le Serbe, son coup de casque rase la transversale (12) pour l'une des rares occasions de la première période où les fautes sont plus nombreuses que les frappes.Heureusement pour les supporters, le deuxième acte aura été plus réjouissant. Et c'est en grande partie grâce à Marko Arnautović qui efface Szczęsny d'un joli crochet avant de pousser le cuir dans le but vide. Un pion qui va finalement réveillé la Juventus qui repart à l'avant. C'est là que Łukasz Skorupski entre en jeu. Le portier polonais de Bologne se montrant décisif sur une frappe frappe de De Sciglio (55) et une tête de De Ligt (58). Et quand il est battu, Skorupski se fait aider par son poteau après un coup de casque de Danilo (56) et par sa transversale sur une frappe de Juan Cuadrado depuis l'entrée de surface alors que le but était totalement vide (81).Difficile d'imaginer le scénario si Cuadrado avait envoyé le ballon au fond des filets. Une chose est sûre, Bologne n'aurait pas terminé la rencontre à 9. Car pendant que le Colombien ressassait son raté, l'arbitre allait voir la VAR pour un contact sur Morata au départ de l'action. Avant de revenir pour expulser sévèrement Adama Soumaoro, puis Gary Medel, qui a dégoupillé après cette décision en invectivant l'arbitre. À 11 contre 9, la Juve jette toutes ses forces dans la bataille et fini par faire trembler les filets après un ciseau acrobatique de Morata que vient couper VlahovićPas de quoi donner pour autant le sourire à la Juventus qui manque l'occasion de monter sur le podium. Et a probablement dit adieu au titre.