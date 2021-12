La Juventus accrochée à Venise

e), Caidara, Modolo, Haps - Ampadu (Tessmann, 64e), Busio, Črnigoj (Peretz, 79e) - Aramu, Johnsen (Kiyine, 57e), Henry (Forte, 79e). Entraîneur : Paolo Zanetti.



e) - Rabiot, Locatelli (Soulé, 87e) - Cuadrado, Dybala (Kaio Jorge, 12e (Kean, 76e)), Bernardeschi (Bentancur, 76e) - Morata. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Retour en arrière pour la Juve.En délicatesse en début de saison, la Juventus s’était remise à l’endroit depuis le mois de novembre malgré un faux-pas contre l’Atalanta. Sauf que cette embellie ne s’est pas vraiment ressentie au Stadio Pierluigi Penzo de Venise où la Vieille Dame n’a pas pu repartir avec la victoire (1-1).Ce sont pourtant les coéquipiers de Paulo Dybala, sorti sur blessure après 10 minutes de jeu, qui se sont montrés les premiers dangereux. Et notamment grâce au duo Luca Pellegrini-Alvaro Morata avec le latéral gauche au centre et l’attaquant à la finition. Et si Sergio Romero s’interpose une première fois (27), il ne peut rien faire sur la seconde déviation de l’Espagnol (0-1, 32), tout heureux de ne pas voir la VAR annuler son but pour une potentielle main de Bernardeschi au départ de l’action.Dominateurs, les hommes de Massimiliano Allegri vont alors changer de visage au retour des vestiaires. À moins que ce ne soit ceux des joueurs de Venise qui se sont métamorphosés. Quoi qu’il en soit, la Vieille Dame prend l’eau de toute part jusqu’à ce que Mattia Aramu envoie une sacoche en première intention depuis l’entrée de la surface (1-1, 54). Un pion qui va légèrement réveillé la Juventus, mais Sergio Romero est intraitable sur une volée à bout portant de Bernardeschi (65).Venise met ainsi fin à une vilaine série de trois défaites consécutives en Serie A et prend un peu d'air dans sa lutte pour le maintien, tandis que la Juventus laisse la possibilité au TOP 4 de s’envoler encore un peu plus.