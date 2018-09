La Juventus a déjà vendu plus de maillots que la saison passée

GA

Le mercato séduisant en Serie A et ses effets collatéraux.La Juventus a déjà vendu plus de maillots en deux mois que lors de l'ensemble de la saison dernière selon le quotidien italien. Idealo, site de comparateurs de prix, indique dans une étude que les ventes en ligne du club turinois dans l'Union européenne ont augmenté de 145%. Au point que certaines boutiques doivent réalimenter leur stock.Toujours selon cette enquête, le maillot de la Juve est le plus recherché en Italie et en Autriche . La tunique despointe à la septième place en Espagne et en Grande-Bretagne. Cristiano Ronaldo n'est sans doute pas étranger à ce phénomène puisque son arrivée avait permis au champion d' Italie d'enregistrer la vente de plus de 500 000 maillots en un jour CR7.